Bil je prepričan o zmagi, nato pa izgubil nesramno vsoto denarja

Si predstavljate, da na stavnici izgubite 160 tisoč dolarjev? No, tudi to se lahko zgodi, če je nogometni "poznavalec" prepričan o zmagi določenega moštva. A nato pride do velikega presenečenja. Kot je bila v tem primeru zmaga Savdske Arabije nad favoriziranimi Argentinci.

V torek smo na nogometnem svetovnem prvenstvu v Katarju videli veliko presenečenje, ko je Savdska Arabija z 2:1 premagala Argentino. Sprva so Argentinci povedli z 1:0, ko je z bele točke zadel Lionel Messi, potem pa so Savdijci po dveh zadetkih in končno zmago poskrbeli za največje presenečenje na prvenstvu.

💰 BIG BET 💰



This is LARGE! One punter has put $160,000 @ $1.13 on Argentina to beat Saudi Arabia tonight! #Qatar2022 — TAB (@tabcomau) November 22, 2022

Očitno je bil preveč prepričan o zmagi Argentine

S tem se je končal tudi niz 36 zaporednih zmag Argentincev, tako da bo v skupini C še zelo zanimivo. To pa ni bil boleč poraz samo za Argentince, ampak tudi za igralca na srečo, ki je izgubil nesramno veliko vsoto denarja.

Avstralska stavnica je na družbenih omrežjih sporočila, da je ena izmed njihovih strank bila precej samozavestna, potem ko je stavila 160 tisoč dolarjev (155 tisoč evrov) na reprezentanco Argentine. Nesrečnik je bil očitno več kot prepričan o zmagi Argentine. A sta Lionel Messi in ekipa izgubila proti reprezentanci, ki je na svetovni lestvici uvrščena 48 mest nižje kot reprezentanca Argentine.

Lahko bi zaslužil 20 tisoč dolarjev, a je ostal brez vsega

V primeru, da bi Argentina zmagala, bi ob kvoti 1,13 za Argentino igralec zaslužil okrog 20 tisoč dolarjev, tako pa je ostal brez vsega. Ta igralec bo prihodnjič zagotovo dvakrat premislil, na koga bo stavil. Tekma med Argentino in Savdsko Arabijo pa je samo še en dokaz, kako nepredvidljiv je šport. Zaradi tega je še bolj zanimiv.

Lionel Scaloni trdi, da nasprotnika niso podcenjevali. Foto: Guliver Image

Nogometašem Argentine so v prvem polčasu zaradi prepovedanega položaja razveljavili tri zadetke. V drugem polčasu smo lahko videli požrtvovalno in napadalno igro Savdske Arabije. To se jim je na koncu obrestovalo in na ta način so dosegli zgodovinski uspeh, Argentini pa so zadali prvi poraz po letu 2019.

Lionela Scalonija, trenerja argentinske reprezentance, so po bolečem porazu vprašali, ali nasprotnika niso nekoliko podcenjevali. "Savdsko Arabijo spoštujemo tako kot vsako drugo reprezentanco, in to ni razlog za poraz. So dobra ekipa s tehnično podkovanimi igralci. Prav tako so tudi fizično zelo dobro pripravljeni."

Navijači Savdske Arabije so noreli. Foto: Reuters

Argentina trenutno na zadnjem mestu

Argentina v soboto čaka reprezentanca Mehike, kjer si lahko obetamo še eno nogometno poslastico. Argentina je v skupini C brez točke trenutno na zadnjem mestu. Na prvem mestu so s tremi točkami Savdijci, na drugem in tretjem mestu sta z eno točko Poljska in Mehika.