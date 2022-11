Nogometaši Savdske Arabije so tretji dan svetovnega nogometnega prvenstva v Katarju poskrbeli za veliko presenečenje. Varovanci nekdanjega francoskega nogometaša Herveja Renarda so na kolena spravili favorizirano Argentino. To je Lionel Messi po uspešno izvedeni 11-metrovki sicer popeljal v vodstvo, a Savdijci so v drugem polčasu priredili preobrat in na krilih prve zvezde tekme, vratarja Mohammeda Al-Owaisa, zdržali z vodstvom 2:1 do zadnjega sodniškega žvižga.

Nesrečni 30-letnik je obležal kot pokošen. Z zelenice so ga odnesli na nosilih in odpeljali na zdravniške preglede. Foto: Reuters

Zadnje minute so zaznamovali neprijetni prizori, katerih glavna protagonista sta bila vratar Owais in njegov rojak Yasser al-Shahrani. Prvi je ob skoku za žogo s kolenom v obraz močno zadel branilca, ta je po nokavtu obležal na tleh. Slovenski sodnik Slavko Vinčić je srečanje za nekaj časa prekinil, nesrečnika pa so najprej odnesli na nosilih, nato pa odpeljali v bolnišnico.

Así fue el escalofriante golpe que sufrió Yasser Al-Shahrani, jugador de #KSA, sobre el final del partido.



#ESPNQatarEnStarPlus pic.twitter.com/LhmVwAGr3x — ESPN Fútbol Argentina (@ESPNFutbolArg) November 22, 2022

Al-Shahrani naj bi utrpel zlom čeljusti in nekaterih obraznih kosti. Foto: Reuters

Zveza Savdske Arabije informacij o stanju al-Shahranija, ki je gledalce "pomiril" z dvignjenima palcema, še ni delila z javnostjo. Po poročanju KSA TV pa naj bi 30-letnik utrpel zlom čeljusti in še nekaj obraznih kosti, pojavljajo pa se tudi skrbi o notranjih krvavitvah.

Za al-Shahranija je prvenstva konec, njegove rojake pa v skupini čakata še tekmi s Poljsko in Mehiko.