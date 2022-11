Poškodbe na SP 2022: Danci se držijo za glavo, Angleži so si oddahnili

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na seznam osmoljencev, ki so na SP 2022 v Katarju staknili tako hudo poškodbo, da ne bodo mogli več nastopati na turnirju, se je uvrstil še Danec Thomas Delaney. Proti Tuniziji si je poškodoval koleno, čaka ga vsaj enomesečno okrevanje. Angleški selektor Gareth Southgate je osrečil navijače z novico, da kapetan Harry Kane ni utrpel resnejše poškodbe gležnja in se vrača na treninge. Konkurenco v nemški izbrani vrsti je okrepil tudi Leroy Sane.

Danci, ki se bodo prihodnje leto v kvalifikacijah za Euro 2024 pomerili tudi s Slovenijo, zato selektor Matjaž Kek spremlja njihove nastope v Katarju s posebnim zanimanjem, v nadaljevanju SP 2022 ne bodo mogli več računati na Thomasa Delaneyja. Zvezni igralec Seville si je poškodoval koleno na dvoboju s Tunizijo (0:0), zdravniki pa so mu odredili vsaj mesec dni okrevanja. Danski selektor Kasper Hjulmand je tako pred naslednjimi izzivi, Danska se bo v skupini C pomerila še s Francijo in Avstralijo, ostal brez pomoči 31-letnega nogometaša Seville.

Kane in Sane sta se vrnila na trening

Harry Kane ponovno trenira z angleško reprezentanco in bo kandidiral za tekmo z ZDA. Foto: Reuters Angleško reprezentanco v petek čaka zelo pomembna tekma proti ZDA, na njej pa bi lahko na srečo navijačev nastopil tudi kapetan Harry Kane. Najboljši strelec SP 2018 v Rusiji je na tekmi proti Iranu (6:2) prejel udarec v desni gleženj. Odigral je 75 minut, a zapustil igrišče v bolečinah. Podroben zdravstveni pregled je poskrbel za dobro voljo v angleškem taboru, poškodba ni bila hujše narave, Kane pa se je vrnil na trening.

Za Kana se letos zanima Bayern. Če bi ga Bavarci privabili v München, bi si angleški napadalec delil slačilnico tudi z Leroyjem Sanejem. Nemški reprezentant zaradi težav s kolenom ni kandidiral za uvodno tekmo na SP 2022, v kateri si je elf privoščil nenadejan spodrsljaj proti Japonski (1:2). Nemce čaka na drugi tekmi zelo zahteven tekmec.

Nemec Leroy Sane je izpustil dvoboj proti Japonski. Foto: Reuters

V nedeljo se bodo pomerili s Španci, ki so v izjemni formi. Rdeča furija je Kostariko v Katarju premagala kar s 7:0, zato bi prišla nemškemu selektorju Hansiju Flicku na nedeljski tekmi pomoč Saneja v napadu še kako prav. Krilni napadalec Bayerna za zdaj trenira individualno, kmalu pa bi se lahko pridružil soigralcem.