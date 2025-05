Kapetan angleške nogometne reprezentance Harry Kane je na prvo lovoriko čakal do svojega 31. leta. Eden od razlogov, da je po več kot desetletju predlani zapustil matični Tottenham, je bil prav ta, da vendarle dvigne kos srebrnine. Z münchenskim Bayernom mu je to uspelo v drugi sezoni. "Vredno je bilo čakati," je dejal po velikem slavju, ko je bil do kože moker od polivanja s pivom. "Mrzlo je, a piva bo v prihodnjih dneh zagotovo še kar nekaj."

Nogometaši Bayerna iz Münchna so v predzadnjem krogu prve bundeslige odigrali zadnjo domačo tekmo - z 2:0 so premagali Borussio iz Mönchengladbacha - po tekmi pa prejeli lovoriko za naslov državnega prvaka. Nemško prvenstvo so osvojili že triintridesetič! To so si zagotovili že pred tednom dni, ko so že imeli neulovljivo prednost osmih točk pred branilcem naslova Bayerjem iz Leverkusna. Sobotna tekma na Allianz Areni je bila nekaj posebnega predvsem za dva nogometaša. Anglež Harry Kane je sploh prvič v karieri dvignil eno od lovorik, Nemec Thomas Müller pa je odigral zadnjo tekmo za ponos Bavarske.

Kane: Neverjeten občutek, vredno je bilo čakati

Harry Kane je izgubil tudi šest final, s Tottenhamom ni mogel do naslova v premier ligi, zdaj je lovorike le dočakal. Foto: Reuters Leta se je govorilo, da je Harry Kane preklet, saj ni ničesar osvojil ne s Tottenhamom ne z angleško reprezentanco. Pa je denimo igral tudi finale lige prvakov in angleškega ligaškega pokala, dve finali pa tudi z reprezentanco. In tudi v prvi sezoni z münchenskim Bayernom ne! Po več kot 700 tekmah v profesionalnem nogometu pa mu je zdaj to le uspelo. Golov je vajen, na sobotni tekmi je dal 25. v sezoni. Trikrat je osvojil zlato kopačko za najboljšega strelca v premier ligi, bil je tudi najboljši strelec svetovnega prvenstva 2018. A individualne nagrade in dosežki se ne morejo primerjati z naslovom prvaka, je dejal po sobotnem slavju v Münchnu. "Neverjeten občutek, vredno je bilo čakati."

"Čutil sem neko breme in zdaj ga ni več"

Soigralci so ga zalili s pivom. Tako se proslavi na Bavarskem. Foto: Reuters "To sem res dolgo čakal. Zagotovo mi to pomeni veliko več kot nagrade za dosežene gole. Ni skrivnost, da mi je to manjkalo. Čutil sem neko breme in zdaj ga ni več. Imel sem veliko individualnih dosežkov, pa tudi priložnosti, da osvojim kakšno trofejo, a mi to ni uspelo," je kapetan angleške reprezentance razlagal po slavju na Allianz Areni, ko je bil ves moker od polivanja z bavarskim pivom. "Ti trenutki so bili res lepi. Med sezono imaš vzpone in padce, delo, treninge, tekme. In zdaj sem končno ob koncu sezone lahko proslavljal." Na zelenici se mu je pridružila tudi žena Katie Goodland, a: "Rekla je, da smrdim po pivu. A na to sem res dolgo čakal. Tako se proslavlja. In zdaj imam posnetke in fotografije in spomine in kolajno. Tega mi ne more nihče vzeti," se je smejalo čustvenemu 31-letniku.

Žena je raje stopila dva korak stran, tako je smrdel po pivu. Foto: Reuters

Müller: Težak trenutek, a obenem tudi lep

Thomas Müller se je od Bayerna poslovil že s 34. lovoriko. Foto: Reuters Kar 34 lovorik pa je v svoji karieri osvojil Thomas Müller, od tega 13 naslovov nemškega prvaka. Star 35 let je v soboto odigral zadnjo domačo tekmo za klub, pri katerem je preživel celotno profesionalno kariero. Prvo člansko tekmo je za B ekipo odigral leta 2007, sicer pa je zrasel tudi v Bayernovi akademiji. Že pred časom so sporočili, da pogodbe z njim po sezoni ne bodo podaljšali. Nekaj minut pred koncem tekme ga je trener zamenjal, da so mu navijači lahko glasno zaploskali. "Nisem žalosten. Veselim se že, kaj me čaka zdaj, čeprav zagotovo ne bo niti pol tako dobro, kot je bilo to. Vedeli smo, da bo ta trenutek enkrat prišel. Za mnoge in tudi zame je to težak trenutek, a obenem tudi lep. Hvala, da me imate tako radi," je navijače na münchenskem stadionu nagovoril Müller. Ni še jasno, ali bo nadaljeval z igranjem nogometa ali ne.