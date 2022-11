Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Branilcem naslova svetovnih prvakov poškodbe pred in po odhodu na svetovno nogometno prvenstvo v Katar niso prizanašale. Francoski selektor Didier Deschamps je še pred letom v Azijo ostal brez Paula Pogbaja, N'Goloja Kanteja, Presnela Kimpempeja, Christopherja Nkunkuja in Mika Maignana, na prizorišču prvenstva pa je francoski tabor ostal še brez dobitnika zlate žoge Karima Benzemaja in pozneje še brez Lucasa Hernandeza, ki je zapustil turnir, potem ko je utrpel resno poškodbo kolena proti Avstraliji.

Tudi po uvodni tekmi Deschamps nima mirnega spanca. Praktično ves četrtkov trening je izpustil Kingsley Coman. Napadalni vezist je prišel le na uvodno ogrevanje, nato pa brez vidnih bolečin zapustil zelenico in odšel v slačilnico. Po pisanju L`Equipe se 26-letnik, ki je na uvodnem obračunu SP v 77. minuti zamenjal Ousmaneja Dembeleja, ubada z blažjo poškodbo kolka. Trenerski štab ne želi tvegati, zato Coman ne trenira v polnem obsegu.

So pa Francozi zadovoljni, da je z ekipo lahko treniral Raphael Varane, ki po poškodbi stegenske mišice za tekmo z Avstralci še ni bil nared.

Francoze druga tekma prvenstva čaka v soboto proti Dancem.