Na spletu se širi posnetek domiselnih nogometnih navijačev, ki so hoteli na stadion v Dohi, kjer je bila tekma prvega kroga svetovnega prvenstva med reprezentancama Mehike in Poljske, pretihotapiti alkohol.

Na posnetku je mogoče videti skupino mehiških navijačev na kontrolni točki pred vstopom na stadion 974 v Dohi, kjer se strogi katarski varnostnik zapiči v daljnogled, ki so ga prinesli s seboj. Eden od navijačev gestikulira, da gre zgolj za optično pomagalo, da bi lažje spremljal dogajanje na igrišču, a varnostnik razlagi ne nasede. Odvije del daljnogleda in razkrije, da gre v resnici za zakamuflirano čutaro, v kateri so hoteli navijači na stadion pretihotapiti alkohol. Uživanje tega je na stadionih v Katarju prepovedano.

Mexican fan got caught trying to sneak alcohol into the stadium in some binoculars 🍻 🧐



(via @WC_Qatar22) pic.twitter.com/LNbEjh1i80 — Eurosport (@eurosport) November 24, 2022

Prav s to prepovedjo imajo nogometni navijači, obiskovalci tekem svetovnega prvenstva z vsega sveta, kar nekaj težav. Že na uvodni tekmi prvenstva, dvoboju med gostitelji in Ekvadorci, so navijači tega skandirali: "Hočemo pivo!" Angleški navijači iz Katarja dnevno poročajo o mukah, ki so potrebne, da pridejo do svojega vrčka piva, ta se v hudi vročini, ki te dni vlada na Arabskem polotoku, še posebej prileže.

Daily Mail piše o tarnanju enega od nemških navijačev, ki si ogleda nogometnih tekem sploh ne more predstavljati brez vrčka piva. "Nogomet brez piva ni nogomet," pravi. Priznal je tudi, da je poskušal v Katar prinesti dve steklenici viskija, pa so mu jih zaplenili že na letališču.

Muslimanski Katar je tako imenovana "suha" država, do alkohola ima ničelno toleranco, tuji obiskovalci te dežele lahko do alkohola pridejo le v nekaterih hotelih, zvijača mehiških navijačev pa je bila malce pričakovana. Tovrstno "embalažo" je namreč že nekaj časa zlahka mogoče kupiti prek spleta.

Mehičani in Poljaki so se v prvi tekmi predtekmovalne skupine C razšli z neodločenim izidom 0:0, v naslednjem krogu, 26. novembra, se bodo prvi pomerili z Argentino, drugi pa s Savdsko Arabijo. Ta je v prvem krogu poskrbela za orjaško senzacijo, ko je z 2:1 premagala Lionela Messija in favorizirane gavče.

