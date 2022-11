Ko se število ne ujema: kaj o tem pravi Fifa?

Ljubitelji nogometa, ki podrobno spremljajo dogajanje na svetovnem nogometnem prvenstvu v Katarju, so nedvomno opazili, da so številni sedeži na stadionih, ki so gostili tekme prvega kroga skupinskega dela, prosti, zato preseneča dejstvo, da organizatorji trdijo, da so stadioni bolj zasedeni, kot je njihova uradna zmogljivost.

Organizatorji prvenstva so v ponedeljek sporočili, da si je vse štiri tekme v prvem in drugem tekmovalnem dnevu ogledalo več ljudi, kot pa je uradna zmogljivost stadiona. Marsikdo se je ob tem vprašal, kako je mogoče, da je na stadionu več ljudi, kot pa jih stadion sploh lahko sprejme. Pri tem še posebej v oči bode dejstvo, da je že na daleč vidno, da stadioni niso bili nabito polni.

The official attendances of each game at the World Cup so far.



Qatar vs Ecuador - 67,372 (Stadium capacity = 60,000)

England vs Iran - 45,334 (Stadium capacity = 40,000)

Senegal vs Netherlands - 41,721 (Stadium capacity = 40,000)

USA vs Wales - 43,418 (Stadium capacity = 40,000) pic.twitter.com/mbfMDwt38q — SPORTbible (@sportbible) November 21, 2022

Katar : Ekvador − 67,372 (zmogljivost stadiona = 60 tisoč)

Anglija : Iran − 45,334 (zmogljivost stadiona = 40 tisoč)

Senegal : Nizozemska − 41,721 (zmogljivost stadiona = 40 tisoč)

ZDA : Wales − 43,418 (zmogljivost stadiona = 40 tisoč)



Pod črto: na prvih štirih tekmah je na podlagi zgornjih podatkov na tribunah skupaj sedelo kar 17.845 navijačev več, kot je uradno sedežev na stadionu.

Kako je torej mogoče, da je na stadionu več obiskovalcev, kot jih stadion uradno sprejme? To je zanimalo tudi Rachel Burden, novinarko britanske televizije BBC, ki se je z vprašajem o fenomenu praznih sedežev in visokih številkah o obiskanosti tekem obrnila na tiskovnega predstavnika Fife.

Kot je objavila na Twitterju, je po njegovih besedah podatek o zmogljivosti stadiona zgolj podatek o referenčni zmogljivosti, ki jo zahteva Fifa, medtem ko je dejanska zmogljivost oz. kapaciteta sedežev med samim dogodkom večja. Od tod tudi neujemanje, je pojasnil predstavnik Fife.

The attendance for Senegal vs. Netherlands was announced as 41,721.



The official capacity of the Al Thumama Stadium stadium in Qatar is 40,000.



Here are some photos of the stands...#QatarWorldCup2022 pic.twitter.com/09jdf9TNTf — Eurosport (@eurosport) November 21, 2022

Zanimivo je, da se je v torek zjutraj zmogljivost osmih stadionov v Katarju na uradni strani Fife nenadoma spremenila. Stadion Al Bajt po novem lahko sprejme 68.895 navijačev, Halifovem stadionu se je zmogljivost povečala na 45.857 sedežev, stadion Al Tumama lahko po novem sprejme do 44.400 navijačev, stadion Ahmada bin Alija pa do 45.632.

Če uporabimo te številke, postane zgodba drugačna.

Ampak, kaj se je zgodilo čez noč? So na stadione čez noč namestili nove sedeže?

Check here the FIFA World Cup Qatar 2022 official stadium capacity ⬇️ pic.twitter.com/vUYBTDRmyj — FIFA Media (@fifamedia) November 21, 2022

Niti ne. Pri Fifi pravijo, da so se pri navajanju kapacitet sklicevali na zaokrožene številke, poroča The Athletic. Po tem, ko so bili upoštevani vsi operativni dejavniki, kot so na primer položaji kamer in televizijskih predstavitvenih platform, so prešteli vsak posamezen sedež in številke posodobili. Ker se je to zgodilo šele po drugem tekmovalnem dnevu, je to povzročilo začetno zmedo.

Že v torek je bila namreč statistika drugačna. Uradne kapacitete stadionov so se, kot že rečeno, povečale.

Tako je bilo zabeleženo, da si je tekmo med Argentino in Savdsko Arabijo, ki se je končala s šokantnim porazom favoriziranih Južnoameričanov (1:2), ogledalo kar 88.012 navijačev. Tekma se je odvila na stadionu Lusail, ki bo gostil tudi finale letošnjega prvenstva, in je vse do ponedeljka uradno imel kapaciteto 80 tisoč sedežev.

Kot še navaja spletna stran The Athletic, se pri Fifi glede števila navijačev na stadionu opirajo na podatek o številu ljudi, ki so dejansko na stadionu in ne na število prodanih vstopnic. To namreč pomeni, da so tudi posebni povabljenci in predstavniki medijev, ki za vstopnice ne plačajo, vključeni v končno številko obiskovalcev posameznih tekem.

Za potrebe svetovnega prvenstva so v Katarju zgradili sedem novih stadionov, enega pa za to priložnost prenovili. Gradnjo nogometne infrastrukture so zaznamovale smrti številnih delavcev migrantov. Po podatkih britanskega Guardiana naj bi v Katarju med delom umrlo kar 6.500 delavcev migrantov. To pomeni, da je vse od decembra 2010, ko se je gradnja začela, vsak teden v povprečju umrlo 12 delavcev migrantov iz Indije, Pakistana, Nepala, Bangladeša in Šrilanke.

