Derbi 7. kroga angleške premier lige v Londonu na Stamford Bridgeu spremlja tudi kraljica popa Madonna, ki si je med nogometno tekmo dveh velikanov privoščila pokovko, medtem pa jo je ujela tudi kamera na stadionu.

Vrhunec 7. kroga angleške premier lige gledalci pravkar spremljajo na Stamford Bridgeu, kjer se merita Chelsea in Liverpool, ki se je London podal s popotnico dveh zaporednih porazov.

Na tekmi, na kateri je trenutno rezultat 1:1, pa je prisotna tudi kraljica popa Madonna, ki si je na častni loži privoščila tudi priboljšek. Kamera na stadionu jo je ujela ravno med jedjo pokovke.

67-letna glasbena ikona oziroma "kraljica popa", kot jo imenujejo mnogi, pa je imela za videti kar nekaj zanimivega dogajanja. V 14. minuti je pravo raketo v liverpoolovo mrežo izstrelil Caicedo, za goste iz Liverpoola pa je v 63. minuti po odloženi žogi Isaka v kazenskem prostoru zabil napadalec Gakpo.

Izenačena tekma pa se je vendarle končala z zmago ekipe, ki jo podpira Madonna. Za zmago z 2:1 je na domačem terenu v podaljšku zadel mladi, komaj 18-letni brazilski up Chelseaja Estevao (Estêvão Willian Almeida de Oliveira Gonçalves), ki je zadetek dosegel v 94. minuti tekme kroga.