Svetovna prvenstva v kateremkoli športu na športna prizorišča ali pred televizijske sprejemnike privabijo številne navijače. A ko gre za nogomet, najbolj priljubljen šport na svetu, sta vročica in evforija še toliko večji. Nogomet velja za najpomembnejšo postransko stvar na svetu, ampak na vašem televizorju je lahko povsem v ospredju, saj Telekom Slovenije svojim naročnikom televizijskih storitev ponuja na ogled kopico prvovrstnih nogometnih lig in najpomembnejših dogodkov – tudi Fifino svetovno prvenstvo v nogometu v Katarju. Gre za prvo nogometno prvenstvo, ki bo zaradi visokih temperatur v državi gostiteljici potekalo v zimskih mesecih (od 20. novembra do 18. decembra), in prvo, ki ga gosti katera od arabskih držav.

Najpomembnejši nogometni dogodek tega leta, nogometno svetovno prvenstvo v Katarju, boste lahko spremljali tudi prek platforme NEO Telekoma Slovenije, kjer je doma nogomet in kjer že tako ali tako lahko spremljate najboljše nogometne lige (med drugim angleško Premier League, francosko Ligue 1, italijansko Serie A, špansko La Liga, nemško Bundesliga …) in vse glavne športne dogodke.

NEO in vrhunski televizijski sprejemnik

Izjemno gledano nogometno prvenstvo, ki povezuje ljudi z vsega sveta, bo nogometne navdušence daleč od prizorišča v Katarju združilo pred malimi zasloni. Poleg obilja nogometnih tekem, najljubše nogometne ekipe, udobnega kavča in ljubih prigrizkov je za ogled tekme še kako pomemben kakovosten televizor, s katerim ne boste zamudili nobene podrobnosti. Poleg najboljših nogometnih tekem vam pri Telekomu Slovenije ponujajo zares kakovostne televizijske sprejemnike, ki so vam v okviru programa zvestobe na voljo po ugodnih cenah in na obroke.

Zakaj bi sploh še hodili na tekme, če pa imate televizijske sprejemnike z najnovejšo tehnologijo? Šalo na stran, v resnici ni naprave, ki bi lahko do potankosti poustvarila množice na nogometnih stadionih. Lahko pa se temu približate.

Ne spreglejte pa tudi posebne nagradne igre, v kateri lahko dobite vrhunski televizor Hisense.

Naj vam noben gol ne uide Nagradna igra poteka na strani Telekoma Slovenije na Facebooku, v njej pa bodo podelili vrhunski UHD-televizor Hisense. Nagradna igra traja od 21. 11. do vključno 18. 12. 2022.

Za vse trenutke, ko si preprosto zaželite gledanja televizije – takrat si želite le tistega pravega televizorja. Znamka Philips kot tistega pravega izpostavlja televizijski sprejemnik Philips The One 50PUS8517 4K, s katerimi boste vedno uživali v čudoviti sliki, preprosti povezljivosti in popolnem doživetju. S tehnologijo Philips Ambilight boste v vsakem trenutku v središču dogajanja. Pametne svetleče diode ob robu televizorja se odzivajo na dogajanje na zaslonu in prijeto svetlobo, ki vas preprosto posrka vase.

Izjemna izbira je tudi televizor Samsung QE55Q60BAUXXH 4K. Svetovno nogometno prvenstvo v Katarju bo v celoti posneto v tehniki 4K UHD. Tehnologija nadgradnje slike 4K v televizorju Samsung vam zagotavlja, da lahko svojo priljubljeno vsebino gledate v visoki resoluciji in s kristalno čisto sliko. Dejstvo je, da standard 4K v primerjavi z navadnim TV-prenosom omogoča neprimerljivo boljšo kakovost slike. Kje bo vidna glavna razlika? Predvsem v oddaljenih posnetkih nogometne tekme in dejstvu, da boste brez težav sledili vsem hitrim akcijam nogometne igre (vsi predlagani televizijski sprejemniki na našem naboru sicer prikazujejo sliko v ločljivosti 4K, op. p.).

Inovativna tehnologija osvetlitve ozadja pri televizijskem sprejemniku Samsung prinaša drznejši in natančnejši kontrast z optimizacijo tona osvetlitve ozadja, ki se ujema z vrsto vsebine, ki jo gledate. Posebna lastnost Quantum HDR poudari podrobnosti in kontrast. Dinamično kartiranje tonov HDR10+ presega vodilne standarde in ustvarja globlje črnine, živahnejše slike ter poudari vsako podrobnost. Omeniti velja tudi zmogljivi procesor Samsung, ki optimizira kakovost zvoka glede na vsebino, ki jo gledate.

Za vrhunsko izkušnjo spremljanja športnih spektaklov lahko v vašem domu poskrbi tudi Hisense, tehnološko podjetje, ki je tako ali drugače močno vpeto v nogomet. Vrhunski pametni televizor Hisense 58A6BG 4K se ponaša z diagonalo 146 centimetrov (58"), izjemno ločljivostjo, zvočno tehnologijo Dolby Atmos in DTS Virtual X. Ločljivost 4K zagotavlja kristalno jasno sliko s štirikrat večjo ločljivostjo od Full HD.

Televizor poganja operacijski sistem VIDAA U5.0, s katerim lahko prihranite čas ob zagonu in hitro dostopate do bogatih vsebin v aplikacijah, da bo vaša izkušnja gledanja še zanimivejša. Omogoča tudi glasovno upravljanje. Omenjeni televizor ponuja optimizacijo slik z umetno inteligenco, ki prepozna scenarije v realnem času in optimizira nastavitve kakovosti slike, da je izkušnja gledanja čim bolj realistična. Omeniti velja še ultraširok vidni kot, ki ohrani kakovost slike, tudi kadar zaslon gledate pod različnimi koti.

Tudi s televizorjem znamke Sony KD65X89JAEP 4K ne boste zgrešili. Prav nasprotno. Nogomet je dinamična igra, pri kateri se v kratkem času med prenosom tekme zgodi veliko stvar, ki jih počasni ekrani težko ustrezno prikažejo. Hitro osveževanje slike pomaga, da ne boste spregledali prav nobenega napetega trenutka, hitrih premikov žoge, igralcev med tekmo. In prav tu najdemo ključno konkurenčno prednost televizijskega sprejemnika Sony.

Na televizorju Sony vas bodo osupnile barve z izjemno reprodukcijo senc in barvnih odtenkov. Pristne barve in plošča s hitrostjo osveževanja 120 hercev zagotavljajo bolj pristno razvedrilno doživetje. Zvok, ki vas obdaja, je čist in visokokakovosten, prihaja iz več dimenzij in vas postavlja v središče dogajanja. S tehnologijo Dolby Vision™ so prizori skoraj resnični, tehnologija Dolby Atmos™ pa zapolni prostor s pristnim zvokom.

Samsung UE55AU7022KXXH 4K izpostavljamo zaradi njegovega dobrega razmerja med ceno in funkcionalnostmi, ki jih ponuja. Gre za drugi televizijski sprejemnik znamke Samsung iz našega nabora predlogov.

Na odličnem zaslonu boste uživali v ostri in jasni sliki s številnimi podrobnostmi. Visokodinamično območje bo razširilo obseg stopenj osvetljenosti na vašem televizorju, vi pa boste uživali v velikanskem spektru barv in vseh vizualnih podrobnostih, tudi v najtemnejših prizorih.

Nabor predlogov končujemo s kakovostnim projektorjem Samsung The Freestyle, ki predstavlja vse, kar si želite od pametnega projektorja, v eni kompaktni obliki. Gre za prenosljiv, preprost, zmogljiv, a še vedno cenovno dostopen projektor za domačo rabo. Predstavljajte si ogled svetovnega nogometnega prvenstva s projektorjem na velikem platnu - s projektorjem boste uživali v še precej večji sliki in tako še bolj doživeti izkušnji.

Poiščite idealen kot gledanja, premaknite zaslon s stene na strop z le nekaj preprostimi kliki, nagnite in zabava, naj gre za nogomet ali druge vsebine, se lahko začne. The Freestyle samodejno popravi poševne slike za vedno raven in pravokoten zaslon. Vse, kar morate narediti, je, da ga vklopite. The Freestyle lahko projicira zaslone, velike od 76,2 centimetra (30") do neverjetnih 254 centimetrov (100"). Zmogljiv vgrajen zvočnik projektorja The Freestyle zagotavlja 360-stopinjski zvok za realistično izkušnjo zvoka, ne glede na to, kje sedite.