Angleškim križarjem vstop prepovedan #video

Peščico angleških navijačev so v ponedeljek katarski varnostniki zavrnili na vhodu Halifovega stadiona, pred tekmo med Anglijo in Iranom, sporna pa tokrat ni bila opitost, pač pa zgodovinska navijaška oprava.

Viralen video prikazuje dva angleška navijača, ki sta si uvodno tekmo svoje reprezentance na svetovnem prvenstvu v Katarju želela ogledati oblečena v križarska oblačila. Varnostniki so ju hladnokrvno odslovili, saj bi s tem užalila muslimanske gledalce.

Qatari authorities have started banning England fans from wearing crusader costumes in stadiums.



The attire, complete with swords and crosses, are offensive due to crusader history of rape, slaughter and occupation of Arab lands.#Qatar #Eng #FIFAWorldCup pic.twitter.com/BoL6dnZEjz — Robert Carter (@Bob_cart124) November 23, 2022

Opremljena sta bila namreč v križarski opravi, kar je zgodovinsko sporno. Vitezi križarji so namreč med leti 1095 in 1291 "osvobajali" Jeruzalem izpod islamske oblasti, vojne so bile krute, krvave, križarji so posiljevali, ropali in morili.

Ob dogodku se je oglasila tudi britanska protirasistična organizacija Kick It Out, ki otoškim nogometnim navijačem priporoča, naj se vzdržijo oblačenja v oprave, ki bi lahko žalile lokalno prebivalstvo in nogometne navijače iz islamskega sveta. "Zunanje ministrstvo je že pred turnirjem opozarjalo, naj se navijači seznanijo z lokalnimi običaji, in mi jih pozivamo, da se tega držijo," so sporočili iz organizacije Kick It Out.

Angleži so na uvodni tekmi SP Iran premagali s kar 6:2 in so tako vodilni v skupini B. Naslednja tekma jih čaka v petek, ko se bodo spopadli z reprezentanco Združenih držav Amerike.

Preberite še: