Messi: Srečni, pomirjeni. Spet je vse v naših rokah. #video

Veseli in olajšani. Lionel Messi in soigralci po zmagi nad Mehiko. Foto: Guliver Image

Pesem in ples. Štiri dni po porazu s Savdijci so nogometaši Argentine premagali Mehiko z 2:0 in ohranili upanje za osmino finala svetovnega prvenstva v Katarju. Tako zelo jim je odleglo, da so v slačilnici rajali, kot bi postali prvaki.

EL DIBU SALTANDO ARRIBA DE LA MESA 🤣 pic.twitter.com/BtNNg74jdY — Sergio Chouza (@SergioChouza) November 26, 2022

"Messi je rešil Argentino." "Vedno nam ostane Messi." S temi besedami argentinski mediji, ki so bili po porazu s Savdsko Arabijo sorazmerno prizanesljivi, zdaj opisujejo sobotno zmago nad Mehiko. Lionel Messi je zadel za 1:0 in nato podal za končni rezultat 2:0. Pred odločilnim tretjim krogom ima Argentina tri točke, eno manj od Poljske, s katero se bo pomerila, in eno več od Savdske Arabije. "Gremo Argentina! Zdaj spet lahko sanjamo," pišejo na spletni strani argentinskega časnika Diario Ole.

Messi: Bili so dolgi dnevi

Messi je zadel za 1:0. Foto: Reuters "Težko nam je bilo. Nismo pričakovali, da bomo svetovno prvenstvo začeli s porazom. Bili so dolgi dnevi. Komaj smo čakali, da dobimo novo priložnost," je po zmagi razlagal Messi. "Vedeli smo, da je bila to kritična tekma, da bi bilo s porazom vsega konec. In vedeli smo, da z zmago usodo vračamo v svoje roke. K sreči smo zmagali. Na ramenih smo imeli veliko breme. Zdaj smo spet srečni, pomirjeni. Spet je vse v naših rokah." Prvi polčas še niso bili pravi, v drugem pa so igrali, kot morajo, je povedal prvi zvezdnik argentinske reprezentance. Pri 35 letih igra na svojem petem in najverjetneje zadnjem svetovnem prvenstvu. Te lovorike še nima. "Bili smo malo bolj previdni. Morali smo igrati mirno. Na prvi tekmi smo preveč hiteli in zato delali napake."

"Z vsega sveta smo s tabo, verjamemo vate, Messi"

"Ne šalite se z Messijem. To je Messi. Z vsega sveta smo s tabo, verjamemo vate, Messi. Moraš osvojiti svetovno prvenstvo. To potrebujemo, Argentina to potrebuje. To ni za nikogar drugega. Messi, verjamemo vate. Ljubimo te, Messi. Ljubimo te, " je po tekmi pred stadionom razlagala Hiba Faour iz Libanona, ki na mundialu v Katarju navija za Messija in njegovo Argentino. Po uvodnem porazu so se pomirili tudi navijači, ki so pripotovali iz Argentine. "Zdaj je vredno, da smo prišli sem. Bili so pošasti, gladiatorji. Zahvaljujemo se jim za to darilo," je za Reuters dejal Rodolfo Butler.

Navijači Argentine v Katarju in v Buenos Airesu (foto: Reuters):

"Zelo čustveno in s strahom"

Kolikšna sta bila šele olajšanje in veselje v Argentini. Poglejte samo posnetke iz Buenos Airesa! "Veliko je dobrih ekip, a če bo Argentina igrala, kot je v drugem polčasu, je to to. Če končno postanemo prvaki ... Samo zamislite si: to bo noro!" je razlagal Fernando Cuenning. Tekmo je množica na prostem spremljala napeto, strastno, na koncu pa skakala od veselja. "Tekmo sem gledala zelo čustveno in s strahom. Z veliko straha. A smo verjeli. Zdaj smo srečni in navdušeni. Kaj naj sploh še rečem," je svoje občutke strnila Micaela Castro. Slavje se je iz parka, kjer so postavili veliki zaslon in je tekmo gledalo okoli 40 tisoč ljudi, preselilo na mestne ulice.