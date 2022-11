"Najboljši igralec, ki je preprečil gol Pulisica. Slavimo prečko!"

Pred štirimi dnevi evforija med navijači Anglije in v angleških medijih, po remiju z ZDA brez golov pa razočaranje in obup. Daily Mail je najboljšo oceno pripisal okvirju angleškega gola, ki je preprečil gol Christiana Pulisica. Eden od navijačev v Katarju pa pravi, da domov prihajajo oni, navijači, in ne pokal.

Harry Kane v Katarju še ni zadel. Foto: Reuters V prvem krogu poletna igra in visoka zmaga nad Iranom s 6:2, Anglijo je že zajela evforija. V petek zvečer pa v drugem brezzoba predstava in remi z mlado ekipo ZDA 0:0. Angleži so imeli le tri strele v okvir vrat, Američani sicer le dva, a so zatresli okvir gola. Razpoloženje se je tako v Angliji že korenito spremenilo. Kot vedno so ostri tudi mediji. Izpostavimo le, da Daily Mail ni niti enega od igralcev ocenil z oceno, višjo od 6 (to je imel Harry Maguire). Tudi selektor Gareth Southgate je dobil oceno 4. No, nekoga so vendarle ocenili bolje – okvir gola. Devetico so tako nekoliko cinično prisodili "angleškemu rešitelju", kot so zapisali. "Najverjetneje najboljši igralec, ki je preprečil gol Pulisica. Ta bi bil zaslužen in najverjetneje dovolj za zmago. Slavimo prečko!"

Gareth Southgate je začel tekmo z enako prvo enajsterico kot tisto proti Katarju. Običajno rotira prvo postavo. Foto: Reuters Anglija bi si z zmago nad ZDA že zagotovila osmino finala, zdaj pa ima v skupini B vsega štiri točke oziroma eno več od Irana, dve več od ZDA in tri več od Walesa. Z zadnjim igra v tretjem krogu, za napredovanje potrebuje vsaj točko. "Vedeli smo, da bo težka tekma, da si bomo morali priigrati veliko strelov za zmago. Ampak si jih na žalost nismo. Točka je zdaj dobra za nas. Zdaj si moramo pa odpočiti in se osredotočiti na Wales," je po tekmi misli strnil branilec Kieran Trippier. Tudi menjave v zadnje pol ure tekme Angliji niso pomagale do preobrata. "Selektor mi je rekel, naj skušam vplivati na samo igro, zadržati žogo in ustvarjati priložnosti. Lahko bi naredil nekaj več. Potrudil sem se, kot sem se le lahko. A je bila težka tekma, da jo začneš kot rezervist, saj je bil ritem igre tako zelo visok," je razlagal rezervist Jack Grealish. "Skupina je še vedno v naših rokah. Upam, da bomo odigrali dobro zadnjo tekmo."

"Mi gremo domov, pokal pa ne prihaja domov"

Svoje mnenje so jasno izkazali navijači na tribunah v Katarju. Z glasnimi žvižgi po tekmi. "Zelo malo priložnosti so imeli. Mislim, da Anglija ne bo osvojila svetovnega prvenstva," je po tekmi pred stadionom dejal Mark Kennedy. Njegov prijatelj Barry Lamb pa: "Mislim, da pokal ne prihaja domov. Ne prihaja domov." V smehu mu je Mark odvrnil: "Mi gremo domov." Barry je dodal: "Mi gremo domov, pokal pa ne prihaja domov." Še bolj neposreden je bil navijač Anglije iz Avstralije Steve Pelham: "Anglija je igrala tako počasi. Bili so grozni. Grozni. Morajo igrati bolje. Morajo premagati Wales."

"Grozno je bilo. Američani so igrali dobro."

Razočaranje v Londonu. Foto: Reuters Šokirani in razočarani pa so bili tudi navijači, ki so v Londonu, Manchestru in drugod po Angliji tekmo spremljali po lokalih in na prostem. Pred začetkom so bili namreč vsi prepričani o zmagi, pravzaprav se je že od ponedeljka na Otoku govorilo, da se pokal končno vrača domov. Zdaj pa ta hladna prha, kot radi rečemo. "Grozno je bilo. Američani so igrali dobro. Dobra ekipa. Anglija pa bi morala igrati bolje. Razočaran sem. Ne smem lagati," je tako za Reuters dejal Ross Graham, ki je bil eden od številnih, ki so tekmo v deževnem Londonu spremljali na velikem platnu v Covent Gardnu. "Razočarana sem. Mislim, da smo igrali prepočasi. Nismo pritisnili na žogo. Bili smo preveč previdni," je razlagala Rachel Wallace.

Takole so Angleži tekmo spremljali v Londonu (vir: Reuters):

Aaronson: Za nas je to zelo poseben trenutek

ZDA, ki je pomladila reprezentanco in se v prvi vrsti pripravlja za naslednje svetovno prvenstvo doma, si lahko osmino finala priigra z zmago nad Iranom. "Za nas je to zelo poseben trenutek. Mislim, da smo bili povsem izenačeni z Anglijo. Dokazali smo, kako dobri smo kot ekipa in da lahko igramo proti najboljšim na svetu," je poudaril Brandan Aaronson, eden od petih ameriških reprezentantov, ki igra v Angliji (za Leeds). Član Chelsea Christian Pulusic pa je bil tisti, ki je stresel okvir vrat.

Utrinki iz Londona, New Yorka in s tekme v Katarju med Anglijo in ZDA (foto: Reuters):