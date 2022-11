Po Nizozemski z bledo igro razočarala še Anglija

V Katarju se je začel drugi krog skupinskega dela. Prva sta na igrišče stopila Wales in Iran. Po napetem dvoboju so tekmo skupine B z 2:0 dobili Iranci. Na večerni tekmi je favorizirana Anglija z ZDA igrala 0:0 in bila večji del tekme v podrejenem položaju. Evforija v Angliji je bila preuranjena. Nihče si še ni zagotovil osmine finala. Gostitelj Katar je v skupini A sicer zabil svoj prvi gol na mundialih, a ga je Senegal premagal s 3:1. Nizozemska (en sam strel na gol) je razočarala na tekmi z Ekvadorjem, ki ima tako po remiju 1:1 enako točk kot tokratni nasprotnik in eno več od Senegala.

SP 2022 v Katarju, 6. tekmovalni dan:

Lestvici:

Angleški navijači proslavljali prehitro

Foto: Reuters Otok je po visoki zmagi nad Iranom s 6:2 zajela evforija, tako so bili navijači pred tekmo z ZDA prepričani o zmagi. Pred začetkom se je tako v Katarju kot v lokalih v Londonu in drugod po Angliji odvijala velika zabava. A le uvodne minute so njihovi ljubljenci odigrali dobro, Harry Kane je v deseti minuti prvi zapretil, pa so mu Američani blokirali strel. V nadaljevanju je bila boljša igra ekipe iz Severne Amerike. Christian Pulisic je v 33. minuti celo stresel okvir vrat. Nogometaš s hrvaškimi koreninami je imel še eno lepo priložnost v 43. minuti. Anglija pa je sploh prvič v okvir gola streljala šele v sodnikovem dodatku prvega polčasa, a je strel Masona Mounta Matt Turner ubranil. Na glavni odmor sta tako ekipi odšli brez doseženega gola.

Navijači Anglije pred tekmo z ZDA (vir: Reuters):

Čeprav je imela Anglija nekaj več žogo v svoji posesti, pa je bila tudi v prvih 20 minutah drugega polčasa za gol nevarnejša reprezentanca ZDA. Sicer nismo videli strela v okvir vrat, so si pa Američani do te minute skupaj priborili že sedem udarcev iz kota (Angleži le dva). ZDA so igrale tako čvrsto in disciplinirano v obrambi, da Anglija ni imela ideje, kako se jim zoperstaviti. Menjave so sicer dvignile ritem igre evropske ekipe, a jim je zmanjkovalo časa za gol in zmago. Navijači v domovini so bili vse bolj frustrirani. In res se do konca izid ni spremenil. 0:0 in velika točka za ZDA. S tribun pa so se slišali žvižgi angleških navijačev.

Utrinki iz Londona, New Yorka in s tekme v Katarju med Anglijo in ZDA (foto: Reuters):

Žoga že v mreži, a veselje Irana ni dolgo trajalo

Prvi gol Irana na tekmi je bil v 16. minuti razveljavljen. Foto: Reuters Uvodne minute tekme med Walesom in Iranom so bile živahne, saj sta obe ekipi tekmo začeli zelo odprto. V 12. minuti je imel prvo veliko priložnost Kieffer Moore, a je ni izkoristil. Vratar Irana je bil na pravem mestu in uspešno ubranil strel visokoraslega Valižana. Moore je ob tej akciji dobil udarec v obraz, a k sreči brez hujših posledic.

Zelo vroče je bilo v 16. minuti, ko so Valižani v obrambi naredili napako. Nogometaši Irana so to znali izkoristiti. Ali Gholizadeh je zadel v polno, a minuto pozneje je glavni sodnik s pomočjo tehnike VAR zaradi prepovedanega položaja gol razveljavil. Do konca polčasa nismo videli zadetkov, tako da so se nogometaši na odmor odpravili pri izidu 0:0.

Iran do zmage v sodnikovem dodatku

Nogometaši Irana so zadeli v sodnikovem dodatku. Foto: Reuters V 52. minuti tekme smo videli pravi rafal na vrata Walesa, saj se je kar dvakrat zatresla vratnica valižanskega gola. Najprej je poskusil Ali Gholizadeh, nato še Sardar Azmoun, a izid na semaforju je ostal 0:0. Tudi v nadaljevanju tekme so bili nogometaši Irana nekoliko bolj podjetni.

V zadnjih desetih minutah je bilo med igralci čutiti nekoliko več nervoze. V 85. minuti smo videli nevaren nalet Wayna Hennesseyja. Sprva je valižanski vratar dobil le rumeni karton, a po ponovnem preverjanju mu je sodnik pokazal rdeči karton. Iranci so vse bolj pritiskali na vrata Walesa. Prišla je deveta minuta sodnikovega podaljška, ko je z razdalje zadel Roozbeh Cheshmi, tri minute pozneje pa je končni izid tekme (2:0) postavil Ramin Rezaeian.

Utrinki s tekme Iran - Wales (foto: Reuters):

Senegalski navijači plesali, njihovi nogometaši zmagali

Dia je zabil za 1:0. Foto: Reuters Drugo tekmo prvenstva je gostitelj Katar na začetku igral nekoliko bolje, a še pred koncem prvega polčasa doživel hladno prho. Po veliki napaki v obrambi je Boulaya Dia zabil za vodstvo Senegala z 1:0. Katarci po treh polčasih še naprej niso niti enkrat streljali v okvir vrat. Dobili niso niti 11-metrovke, ko je v kazenskem prostoru padel Akram Afif. Se je pa izkazal njihov vratar Meshaal Barsham, ki je v 30. minuti ubranil nevaren strel Ismaila Sarra.

Katar je bil v izgubljenem položaju že v 48. minuti tekme, ko je Ismail Jakobs podal iz kota, v kazenskem prostoru pa je bil najvišji Famara Diedhiou. Katarski vratar je bil nemočen, napadalec turškega Alanyaspora je zabil čudovit gol za 2:0. Senegal od njega na tem prvenstvu veliko pričakuje, potem ko je zaradi poškodbe odpadel njihov prvi zvezdnik član Bayerna Münchna Sadio Mane. V 63. minuti pa se je vendarle zgodil prvi strel Katarja v okvir vrat na tem prvenstvu. Streljal je Almoez Ali. A je bil Edouard Mendy na pravem mestu. Štiri minute pozneje so imeli še eno priložnost domači (Ismaeel Mohammad), a je bila še boljša obramba vratarja Senegala.

Senegalci, ki so jih z glasbo in plesom podpirali številni navijači (poglejte v videu), so ob prednosti dveh golov nerazumljivo popustili in Katar je v 78. minuti prišel celo do gola. Z glavo je nemočnega Mendyja premagal Mohammed Muntari. Preobrat? Ne. Že šest minut pozneje so Katarci nespretno izgubili žogo, akcijo Senegala pa je z golom za 3:1 končal Bamba Dieng. Senegalci se s prvimi tremi točkami vračajo v boj za napredovanje.

Valencia igra za Ekvador, Nizozemska vodi

Cody Gakpo je zadel za 1:0. Foto: Reuters Enner Valencia, ki je na prvi tekmi Ekvadorja zadel dvakrat, a je dobil udarec v gleženj, je tekmo drugega kroga z Nizozemsko lahko začel v prvi postavi. Na tekmi za vrh v skupini A smo prvi gol videli že v šesti minuti, ko je zabil mladi zvezdnik PSV Cody Gakpo. To je bil izvrsten strel 23-letnika z roba kazenskega prostora. Nizozemska do konca prvega polčasa ni več imela prave priložnosti, Ekvador pa je v zadnjem napadu zadel. A gol Pervisa Estupinana zaradi prepovedanega položaja ni veljal. Ob polčasu je bilo tako 1:0.

Nizozemski selektor Louis van Gaal je po menjavi posegel že ob polčasu, ko je Stevena Bergwijna zamenjal s povratnikom po poškodbi Memphisom Depayjem. Že v četrti minuti nadaljevanja je Ekvador prišel do izenačenja. Svoj tretji gol na prvenstvu je po napaki nizozemske obrambe zabil Valencia. Boljša igra, pravi nalet Ekvadorja, se je nadaljevala. V 58. minuti je najprej še enkrat nevarno streljal, a je njegov poskus odbil eden od branilcev, nekaj sekund pozneje pa je Gonzalo Plata stresel prečko. Bil je bližje zmagi, saj je imela Nizozemska na vsej tekmi en sam strel v okvir vrat.

Ekvadorec Valencia je s tremi goli za zdaj prvi strelec mundiala 2022. Foto: Reuters