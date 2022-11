Neymar ostaja v Katarju, a bo izpustil vsaj eno tekmo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Neymar v bolečinah. Foto: Reuters Neymar je četrtkovo tekmo s Srbijo, ki so jo Brazilci dobili z 2:0, končal s solzami v očeh. Zaradi poškodbe gležnja je moral predčasno na klop. Brazilska zveza je dan po tekmi potrdila, da bo moral izpustiti ponedeljkovo tekmo s Švico, da pa ostaja z ekipo v Katarju. V brazilski reprezentanci so precej optimistični da bo 30-letni zvezdnik PSG-ja nared vsaj do četrtfinala.

Brazilska nogometna zveza je v izjavi zapisala: "Neymar Junior in Danilo sta bila v petek na magnetni resonanci. Igralca sta se zdaj vrnila v hotel in bosta nadaljevala fizioterapijo. Delamo na tem, da bosta še lahko igrala na prvenstvu." Tudi branilec Danilo bo zaradi poškodbe gležnja manjkal na tekmi drugega kroga.

Neymar je utrpel poškodbo stranskih vezi gležnja, je povedal zdravnik brazilske ekipe Rodrigo Lasmar. Po tekmi v Dohi so ga videli močno šepati, fotografije, ki so preplavile splet, pa so pokazale grdo oteklino na njegovem desnem gležnju.

Neymar je leta 2019 izpustil Copo Americo, ker si je strgal vezi v desnem gležnju, leta 2021 pa je bil zaradi podobne poškodbe levega gležnja odsoten več tednov v francoski ligi.