Potem ko so hrvaški nogometaši z visoko zmago nad Kanado (4:1) s skupaj štirimi točkami skočili na prvo mesto skupine F, so se hrvaški mediji razpisali o učinku besed kanadskega selektorja Johna Herdmana, ki je z napovedjo, da bodo zj... Hrvaško, aktualne svetovne podprvake samo dodatno podžgal v njihovi želji po zmagi. Hrvaški selektor Zlatko Dalić je na novinarski konferenci razkril, da mu selektor Kanade po koncu tekme ni segel v roko, ampak je hitro izginil s prizorišča.

"Kadar jaz izgubim, pozdravim nasprotnika in mu čestitam. Selektor Kanade me ni počakal, ampak je takoj odšel. Gospod je očitno jezen. Gre za dobrega trenerja, a očitno se mora še marsičesa naučiti," je hrvaški selektor Zlatko Dalić po visoki zmagi Hrvaške nad Kanado na novinarski konferenci okrcal kanadskega selektorja Johna Herdmana.

Hrvaški selektor Zlatko Dalić s svojim strokovnim štabom. Foto: Guliverimage

Ta je svoje igralce po zelo dobri igri na tekmi prvega kroga proti Belgiji, ta se je sicer končala z zmago Belgije (1:0), motiviral z besedami, da bodo zj... Hrvaško, besede pa ponovil še pred kamero.

Besede kanadskega selektorja so imele nasprotni učinek

Kletvica je zelo močno vplivala na hrvaške nogometaše, namesto da bi jih prestrašila, jih je samo dodatno požgala. V nedeljo so na tekmi drugega kroga po slabšem začetku, v katerem so Kanadčani ekspresno povedli že v drugi minuti, gladko zmagali. Dva zadetka je prispeval Andrej Kramarić, ki je bil izbran tudi za igralca tekme. V izjavi po tekmi se je prav tako obregnil ob besede kanadskega selektorja in dejal, da so bile zanje izjemna motivacija. Po en gol sta dosegla Marko Livaja, prvi strelec gola na mundialu iz vrst Hajduka, in Lovro Majer, medtem ko je Ivan Perišić prispeval dve asistenci.

Strelec dveh golov s posebno zahvalo Angležu na kanadski klopi



"Besede kanadskega selektorja so motivirale vso Hrvaško. Želel bi se posebej zahvaliti selektorju Kanade, gospodu Herdmanu, ki nam je danes dal veliko motivacije. Ne bi mogel izbrati boljših besed. Morda bi jih lahko nekoliko drugače oblikoval, ampak na koncu je Hrvaška pokazala, kdo je tukaj koga zj...," je po tekmi izjavil Kramarić, njegove besede pa so hitro zaokrožile po spletu.

Ne zdi se mu, da je pretiraval

Anglež na kanadski selektorski klopi John Herdman je po bolečem porazu, ki že pomeni izpad kanadske reprezentance iz nadaljevanja prvenstva, na vprašanje, ali se mu vendarle ne zdi, da je s sporno izjavo pretiraval, na kratko odgovoril, da ne.

"Imeli smo nekaj priložnosti, ponosen sem na to, kako smo se držali," je dejal. "Začeli smo izjemno in razveselili navijače. Po mojem mnenju je bil drugi gol Hrvaške tisti, ki je obrnil potek tekme, saj smo morali loviti rezultat. Hrvatje so morilci v protinapadu, takrat se je težko izvleči. Če jim daš samo malo prostora, ga bodo izkoristili," je še dejal Herdman.

Andrej Kramarić je k zmagi Hrvaške nad Kanado s 4:1 prispeval dva zadetka. Foto: Guliverimage

Proti Belgiji bo dovolj že remi

Hrvaško naslednja tekma čaka v četrtek, 1. decembra, ob 16. uri, ko se bodo pomerili z Belgijo, tretjo z zadnjega prvenstva, ki ima po zmagi nad Kanado, a ne preveč spodbudni igri trenutno tri točke.

Hrvatom za napredovanje v osmino finala zadostuje remi, a Dalić se s tem ne bo sprijaznil. "Zadnji krog odloča o uvrstitvi v drugi krog. Še vedno smo daleč od svojega cilja. Čaka nas Belgija, ki je izjemna reprezentanca. Zanje je zdaj pomembna samo zmaga. Nam v določenih kombinacijah zadostuje tudi remi, a o tem ne smemo razmišljati. Ne smemo se zadovoljiti s tem, da nam zadostuje že točka. Moramo iskati zmago," je bil po tekmi drugega kroga jasen Dalić.

"Čaka nas težka tekma. To je svetovno prvenstvo in lahkih tekem ni. Belgiji ne preostane nič drugega kot to, da igra na zmago, ampak tudi mi bomo igrali na zmago. Ne bomo čakali in ne bomo kalkulirali. Dober nogomet, hiter in discipliniran nogomet, povezanost, to je to, kar Hrvaška potrebuje," sporoča selektor svetovnih podprvakov iz Rusije 2018.

