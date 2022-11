Kanada prvič zmagovalka Davisovega pokala

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kanada je šele tretja reprezentanca, ki je do naslova prišla že v drugem poskusu v finalu.

Kanada je šele tretja reprezentanca, ki je do naslova prišla že v drugem poskusu v finalu. Foto: Reuters

Za Kanadčane je bil to šele drugi nastop v finalu - 2019 so v Madridu izgubili proti Španiji, z naslovom pa so postali šestnajsta država, ki se je vpisala na pokal za zmagovalca.

Največ naslovov v Davisovem pokalu imajo ZDA - 32, sledi današnja poraženka z 28, deset jih imata Francija in Velika Britanija, z enim naslovom pa se lahko pohvalijo v Argentini, Švici, Srbiji, Italiji, Južnoafriški republiki in zdaj Kanadi.

Kanada je šele tretja reprezentanca, ki je do naslova prišla že v drugem poskusu v finalu. Pred tem je to uspelo Češki in Švici.

Felix Auger-Aliassime je Kanadi zagotovil drugo zmago. Foto: Reuters

Poleg Shapovalova in Auger-Aliassima so člani zmagovalne reprezentance, ki je za zmago prejela slaba 2,5 milijona evrov, še Vasek Pospisil, Alexis Galarneau in Gabriel Diallo, kapetan pa je Frank Dancevic.

Skupni nagradni sklad zaključnega turnirja je bil dobrih 20 milijonov evrov. Štirinajst milijonov so si razdelili igralci, ostalo pa nacionalne zveze.

Avstralija je za nastop v finalu, 48. v zgodovini in prvega po 2003, prejela slab milijon in pol evrov.

Avstralski reprezentanci sta letos igrali v obeh finalih ekipnih tekmovanj. V pokalu Billie Jean King so morale Avstralke v finalu priznati premoč Švici. Enako jima je uspelo leta 1993, tudi tedaj pa sta obe reprezentanci izgubili finale.

Znani pari Davisovega pokala za 2023

V španski Malagi so tudi že opravili žreb tekmovanja za sezono 2023. Hrvaška, ki je izpadla proti Avstraliji, se bo v kvalifikacijah za zaključni turnir pomerila z Avstrijo, Italija, ki je letos izpadla proti Kanadi, pa je tako kot Španija prejela posebno povabilo.

Preostali kvalifikacijski pari so Madžarska - Francija, Uzbekistan - ZDA, Nemčija - Švica, Kolumbija - Velika Britanija, Norveška - Srbija, Čile - Kazahstan, Južna Koreja - Belgija, Švedska - Bosna in Hercegovina, Nizozemska - Slovaška, Finska - Argentina, Portugalska - Češka.

Finalni turnir Davisovega pokala bo na sporedu 3. in 4. oziroma 4. in 5. februarja.

Izidi, finale:

- nedelja, 27. november, Malaga:

Kanada : Avstralija 2:0

Denis Shapovalov - Thanasi Kokkinakis 6:2, 6:4;

Felix Auger-Aliassime - Alex de Minaur 6:3, 6:4.

Najuspešnejše države v Davisovem pokalu: 32 zmag: ZDA

28 zmag: Avstralija

10 zmag: Francija, Velika Britanija

7 zmag: Švedska

6 zmag: Španija

3 zmage: Češka, Nemčija, Rusija

2 zmagi: Hrvaška

1 zmaga: Argentina, Švica, Srbija, Italija, Južna Afrika, Kanada

Preberite še: