Po obtožbah o spolnem nadlegovanju odstopil predsednik poljske zveze

"Miroslaw Skrzypczynski je na današnjem sestanku izvršnega odbora PZT odstopil s predsedniškega položaja. Njegov odstop je bil soglasno sprejet," so zapisali na poljski teniški zvezi in dodali, da bodo oblikovali posebno in neodvisno komisijo, ki bo raziskala vse podrobnosti glede hudih obtožb. Komisija - v njej bodo tri ženske - bo delo začela že konec tega meseca, rezultate preiskave pa pričakujejo v naslednjih šestih mesecih.

V ponedeljek je poljska poslanka Katarzyna Kotula javno obelodanila, da jo je Skrzypczynski, ki je bil nekoč njen trener, v najstniških letih zlorabil. Opisala ga je kot "spolnega plenilca" in namignila, da ni bila edina njegova žrtev. Le dan kasneje je trenutno prva igralka na mednarodni jakostni lestvici WTA Iga Swiatek na Twitterju pozvala PZT h takojšnemu ukrepanju.

"Kot trenutno prva igralka na svetu ne morem ostati tiho," je zapisala 21-letna Iga Swiatek in dodala, da sama nikoli ni bila žrtev zlorabe.