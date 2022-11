Po presenečenju v Katarju hudi izgredi in nasilje v Bruslju #video

Nogometaši Maroka so v 2. krogu skupine F na svetovnem prvenstvu v Katarju presenetili in premagali Belgijo z 2:0 (0:0). Na stadionu Al Tumama je iz prostega strela najprej zadel rezervist Abdelhamid Sabiri v 73. minuti, v sodnikovem dodatku pa je bil natančen še drugi rezervist Zakaria Aboukhlal. Poraz Belgijcev je močno odmeval tudi v Bruslju, od koder so mediji najprej poročali, da so hude izgrede krivi pristaši Belgije, ki naj bi na ta način izrazili svoje nezadovoljstvo s predstavami svoje ekipe, zatem pa so v javnost prišli videi, na katerih so bili na delu tudi navijači Maroka.

Izgredi v Bruslju, foto: Reuters:

1 / 8 2 / 8 3 / 8 4 / 8 5 / 8 6 / 8 7 / 8 8 / 8

Šokantni posnetki kažejo divjanje huliganov, ki so razbijali steklo rdečega avtomobila, nato pa so avto prevrnili na glavo. Spet na drugih posnetkih je bilo videti policiste, ki so se premikali z vodnimi topovi, medtem ko so navijači metali pirotehnična sredstva in obmetavali avtomobile z opekami. Ob tem so nekateri navijači z maroškimi zastavami tekali po ulicah.

Morroco🇲🇦 fans in Brussels after their win against Belgium🇧🇪 earlier today… pic.twitter.com/lSHdfD6IUS — 𝐂𝐚𝐬𝐮𝐚𝐥 𝐔𝐥𝐭𝐫𝐚 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 (@thecasualultra) November 27, 2022

The center of Brussels is on fire after the match. 🇲🇦🇧🇪 pic.twitter.com/D0zznXZ00d — Yassin Akouh (@Yassin_Akouh) November 27, 2022

Tensions in #Brussels after the Belgium - Morocco match. 🇲🇦🇧🇪 pic.twitter.com/g2txDyurRP — Yassin Akouh (@Yassin_Akouh) November 27, 2022

Ulice Bruslja je napolnil gost dim, saj so navijači uporabili tudi bakle, policija pa je uporabila solzivec. "Policija je posredovala, potem ko je ena oseba utrpela poškodbe obraza," je povedala tiskovna predstavnica bruseljske policije Ilse Van de Keere.

More footage from Brussels amid ongoing riots pic.twitter.com/PQQFkRfxzo — Faytuks News Δ (@Faytuks) November 27, 2022

Župan Bruslja Philippe Close je obsodil nasilje in ljudi posvaril, naj ne prihajajo v središče mesta. Izdal je tudi ukaz, da ob morebitnih izgredih policija ukrepa z aretacijami izgrednikov. "Ostro obsojam incidente, ki so se zgodili danes popoldne. Policija dela vse, da bi vzdržala javni red."

Napetost med obema stranema navijačev se je stopnjevala že pred začetkom nedeljske tekme, ko so blizu železniške postaje Bruselj-jug nekateri navijači metali pirotehnična sredstva.

Maroška diaspora, ki živi v Belgiji, je sicer ocenjena na več kot 80.000 prebivalcev, kar predstavlja največjo neevropsko skupnost v evropski državi in ​​peto največje tuje prebivalstvo.

Preberite še: