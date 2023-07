Zbrali smo nekaj najbolj vročih novic in govoric tega četrtka na evropski nogometni tržnici, v katero pa so se v zadnjem letu vmešali tudi bogati Arabci.

Steven Gerrard Foto: Grega Valančič/Sportida Na nogometni tržnici je v teh dneh aktiven legendarni angleški nogometaš Steven Gerrard, zdaj trener savdskega Al Ettifaqa. Z njim je v sredo gostoval na prijateljski tekmi v Kidričevem. Obenem je novačil svojega rojaka Jordana Hendersona, da bi se pridružil Al Ettifaqu, in triintridesetletni nogometaš Liverpoola je sprejel ponudbo savdskega kluba. Priljubljeni Hendo naj bi se najprej pogovoril še s trenerjem Jürgenom Kloppom, Liverpool in Al Etiffaq pa morata najti tudi skupni jezik glede odškodnine. Angleški klub naj bi si želel vsaj deset milijonov evrov.

Nov klub si je medtem že našel še en angleški veteran Ashley Young, ki je pred leti najlepša leta odigral pri Aston Villi in Manchester Unitedu. Pri 38 je postal član Evertona.

Openda naj bi zaostril konkurenco v napadu Leipziga

Lois Openda Foto: Reuters Velika prenova ekipe pa se dogaja v nemškem RB Leipzigu. Obrambo naj bi okrepil mladi Francoz iz PSG El Chadaille Bitshiabu, glavna zgodba pa je napadalec Lois Openda. Od podpisa petletne pogodbe ga loči samo še uspešno opravljen zdravniški pregled. Leipzig se je z Lensom za 23-letnika dogovoril za odškodnino 38 milijonov evrov, kar pomeni, da bo postal najdražji nakup tega nemškega kluba.

Opendo je v pretekli sezoni francoske ligue 1 dosegel 21 golov na 38 tekmah in klubu pomagal do drugega mesta. Če res pride v Leipzig, bo samo še zaostril konkurenco v napadu, saj na tem položaju igrajo še Timo Werner, Andre Silva, Yussuf Poulsen, Alexander Sorloth in seveda Benjamin Šeško. Dvajsetletni Slovenec bo imel tako težko delo, da si zagotovi stalno mesto v prvi postavi.

Če Openda res pride v Leipzig, kaj to pomeni za Šeška? Foto: Guliverimage

Pogajanja za Lukakuja

Londonski Chelsea in Inter Milan se še naprej pogajata za belgijskega veterana Romela Lukakuja, ki je že v pretekli sezoni igral v Milanu kot posojeni nogometaš. Zanj so pripravljeni plačati 30 milijonov evrov, a zanj se zanimata še vsaj dva druga kluba.

Lazio Immobileja ne da Savdijcem

Ciro Immobile Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko V italijanskih medijih se veliko piše o tem, da Savdijci snubijo tudi Cira Immobileja. A je predsednik rimskega kluba Claudio Lotito zdaj dejal, da njihov 33-letni napadalec ni na prodaj. "Zanj nisem dobil nobene uradne ponudbe. Je kot moj sin in ni na prodaj. Mogoče bi me premamila samo ponudba za 50 milijonov. Pa še za to nisem prepričan, da bi bilo dovolj." Je pa iz italijanske serie A v Savdsko Arabijo prestopil Sergej Milinković: iz Lazia za 40 milijonov evrov v Al Hilal, kjer bo igral z Rubenom Nevesom in Kalidoujem Koulibalyjem.

Iz Stožic v Manchester?

Rasmus Hojlund Foto: Reuters Vroča roba na nogometni tržnici je tudi 20-letni danski napadalec Rasmus Hojlund, ki je na pretekli reprezentančni akciji gostoval in zabil v Stožicah. Član Atalante si želi v Manchester United. Pogovori so se že začeli, a United uradne ponudbe zanj še ni poslal. Zanj se zanima tudi PSG. Manchester si želi najprej rešiti vprašanje prvega vratarja. Z Interjem še naprej potekajo pogovori za prestop Andreja Onane.