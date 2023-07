Muraši imajo novega člana

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Muraši, ki so v torek še uradno potrdili odhod Mirlinda Dakuja v Rusijo, imajo novega člana. Iz avstrijskega Rieda se v Prekmurje seli Roko Jurišić.

Hrvaški bočni branilec je nova moč na levi strani črno-bele obrambe. Jurišić, ki je zadnjega pol leta igral v avstrijskem prvoligašu SV Ried, si je pred tem kruh služil na Hrvaškem. V Avstrijo je prestopil iz Rijeke, bil pa je tudi član mlajših selekcij Dinama iz Zagreba, prav tako je igral v Hrvatskem Dragovoljcu.

Enaindvajsetletnik, ki je bil član vseh mlajših selekcij hrvaške reprezentance, je pogodbo z Muro podpisal do 30. junija prihodnje leto, z možnostjo podaljšanja še za dodatno leto.

"Zadovoljen sem, da sem prišel v klub, kot je Mura. Vem, da so pričakovanja kluba in navijačev visoka. Najprej si želim, da se s soigralci vrnemo na mesta, ki vodijo v evropska tekmovanja, obenem pa želim dokazati svojo kakovost. Verjamem, da bo Mura korak naprej v moji karieri," je za uradno spletno stran novega kluba dejal Jurišić.

"Na levi strani obrambe smo potrebovali okrepitev in jo našli v Roku Jurišiću. Gre za nogometaša, ki smo ga spremljali že dalj časa in si ga nekajkrat ogledali tudi na tekmah Rieda v avstrijskem prvenstvu. Pogovarjali smo se dalj časa, na koncu se je kljub nekaterim drugim ponudbam odločil za Muro, kjer vidi pravo priložnost za napredek," pa je podpis sodelovanja komentiral podpredsednik in športni direktor kluba Denis Rajbar.