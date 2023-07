Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Samir Handanović je v zadnji sezoni pomagal Interju do pokalne lovorike.

Samir Handanović je v zadnji sezoni pomagal Interju do pokalne lovorike. Foto: Guliverimage

"Dokazana kakovost, rojeni vodja v slačilnici in pogumni kapetan. To je bil Samir pri Interju," so besede, s katerimi so pri Interju opisali Samirja Handanovića, enega najboljših slovenskih nogometašev vseh časov, ki je pri milanskem velikanu prebil 11 sezon, posegal po zvezdah in osvajal lovorike.

Ljubljančan z bogatimi izkušnjami, ki se je kot golobradi najstnik odpravil v Italijo in nato sprva opozoril nase pri Udineseju, se je znašel na razpotju kariere. V petek bo dopolnil 39 let. Čeprav je vratarski svet nekoliko drugačen od ostalih nogometašev in med vratnicami velemojstri ob vrhunskih predstavah vztrajajo dlje od soigralcev, ki se dokazujejo v polju, je po 11 sezonah, v katerih je stkal tesno čustveno vez tako z navijači Interja kot tudi soigralci, napočil trenutek za slovo od San Sira.

Nekaj najboljših posredovanj Samirja Handanovića na vratih Interja:

Inter ne bo podaljšal pogodbe s Samirjem Handanovićem, enim izmed najboljših vratarjev tega stoletja, kar jih je nastopalo v serie A. Poslovil se je kot zmagovalec. V zadnji sezoni je s kapetanskim trakom med vratnicama popeljal Inter do pokalne lovorike, za konec pa dočakal še piko na i, saj je bil udeleženec finala lige prvakov, kjer je s klopi za rezervne igralce spremljal junaško predstavo soigralcev, ki so se zelo dobro upirali favoriziranemu Manchester Cityju, a je njegov mlajši stanovski kolega Andre Onana le moral po žogo v mrežo. Premagal ga je Španec Rodri, bogati angleški klub je zmagal z 1:0, Inter pa je tako izpustil iz rok priložnost, da bi prvič po letu 2010 stopil na evropski vrh.

Na večni lestvici zaostaja le za Zanettijem

Kapetan Interja je postal februarja 2019, ko je v odgovorni vlogi nasledil Maura Icardija. Tako je z družino proslavljal zadnjo pokalno lovoriko letos v Rimu. Foto: AP / Guliverimage Takrat, ko je črno-modrih uspelo nazadnje osvojiti ligo prvakov, je Handanović opozarjal nase še v Vidmu, 9. julija 2012, pred skoraj natanko 11 leti, pa se je pridružil enemu najbolj priljubljenih italijanskih klubov. Kar je sledilo, je preseglo vsa pričakovanja. Sarma se je hitro zasidral na položaju prvega vratarja kluba in se vpisal v zgodovino. Med vratnicama slovitega kluba je stal kar 455-krat in se na večni lestvici klubskih nastopov uvrstil na deseto mesto, kjer se je izenačil s Kolumbijcem Ivanom Cordobo.

Edini tujec, ki je v zgodovini nogometne igre v dresu Interja zbral več nastopov, je bil sloviti Argentinec Javier Zanetti (615). To pa še ni vse. Handanović, ki je ohranil mrežo nedotaknjeno na 166 tekmah, je postavil rekord serie A. Postal je specialist za branjenje najstrožjih kazni. Z bele točke je ustavil kar 32 strelov, največ izmed vseh vratarjev, ki so kadarkoli branili v serie A. V dresu Interja je osvojil pet lovorik. Leta 2021 je postal italijanski prvak in kot kapetan ponosno dvignil v zrak zmagoviti pokal, dvakrat je bil pokalni zmagovalec, dvakrat je bil najboljši tudi v superpokalu.

🕘 40.894’ minuti giocati

🏟️ 455 partite insieme

🏆 5 trofei



Quante emozioni Samir 🥹🖤💙#ForzaInter — Inter (@Inter) July 12, 2023

"Celotna družina črno-modrih pozdravlja, navijači pa se iskreno zahvaljujejo Handanoviću za vse. Hvala, Samir," je Inter zapisal v čustvenem sporočilu z javnost, s katerim se je poslovil od vratarja, ki se je za večno vpisal v zgodovino kluba.

Nekdanji kapetan Interja in slovenske reprezentance bo v petek dopolnil 39 let. Foto: AP / Guliverimage

O tem, kaj to pomeni za Handanovića, ali bo po tej odločitvi sklenili bogato vratarsko kariero ali posnemal katerega izmed stanovskih kolegov, ki so nadaljevali športno pot tudi v tako poznih letih, bo več povedal čas. Če bo želel, se bo lahko novemu delodajalcu pridružil kot prost igralec.