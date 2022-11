Ko te nogomet med službo začara: ni mogel umakniti pogleda #video

Tekma med Kamerunom in Srbijo je bila ena od zanimivejših na prvenstvu. Srbi po tekmi vseeno niso mogli skriti razočaranja, saj je bil rezultat izenačen, med tekmo pa so vodili že s 3:1.

Tekma med Kamerunom in Srbijo je bila ena od zanimivejših na prvenstvu. Srbi po tekmi vseeno niso mogli skriti razočaranja, saj je bil rezultat izenačen, med tekmo pa so vodili že s 3:1. Foto: Reuters

Hit snimak iz Beograda pic.twitter.com/msuUcyGeRE — Balkan Sports (@BalkanSports) November 28, 2022

Posnetek naj bi nastal v Beogradu v času, ko je potekala tekma med Srbijo in Kamerunom. Delavec, ki očitno opravlja gradbena dela, pa je ta dan dobil najboljši mogoči položaj za delovno mesto.

Medtem ko je stal v kanalu, je imel skozi okno možnost gledati nogometno tekmo svetovnega prvenstva. Pravzaprav je stal nepremično in ni mogel umakniti pogleda s televizije. "Česa takšnega še niste videli. Iz kanala neposredno v televizijo," se sliši glas v ozadju.

Ena od zanimivejših tekem na prvenstvu

Sicer je bila tekma med Srbijo in Kamerunom ena izmed zanimivejših na tem svetovnem prvenstvu, saj smo lahko videli dva preobrata.

Tekmo so bolje začeli Kamerunci. Ti so v 29. minuti povedli z 1:0. Ko je že kazalo, da se bo polčas končal z vodstvom Kameruna, so Srbi v sodnikovem podaljšku zadali dvakrat v polno in povedli z 2:1.

V drugem polčasu so Srbi spet zadeli in povedli s 3:1. Ko se je za trenutek zdelo, da so se Kamerunci že vdali v usodo, so v treh minutah dvakrat zadeli in izenačili na 3:3. To je bil tudi končni izid tekme.

Srbi imajo še vedno možnost za napredovanje. Foto: Reuters

Še ostaja upanje za Srbe

Srbska reprezentanca je z eno točko na zadnjem mestu skupine G. Prva je Brazilija, druga Švica, tretji pa Kamerun. Srbi imajo še vedno možnost za napredovanje, a morajo v petek premagati reprezentanco Švice.

