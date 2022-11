Kako huda je poškodba Američana, ki je ZDA popeljal v naslednji krog?

Ameriški nogometaš hrvaških korenin Christian Pulišić, je po trku z iranskim vratarjem Alirezo Beiranvando ostal na igrišču, a je bilo vidno, da se zaradi posledic trčenja ne počuti najbolje.

Ko se v drugem delu igre ni več vrnil na igrišče, je marsikoga zaskrbelo. Pulišića, prvega zvezdnika reprezentance ZDA, so odpeljali v bolnišnico, kjer so opravili nadaljnje preiskave.

Foto: Reuters

24-letni nogometaš, znan tudi pod vzdevkom Captain America, se je kmalu javil svojim navijačem. Sporočilo jim je poslal kar iz svoje bolniške postelje. "Tako j... sem ponosen na vas, fantje. Ne skrbite, do sobote bom pripravljen," je potolažil zaskrbljene navijače. A ni vse tako rožnato, CNN poroča, da bodo zdravniki o njegovem statusu odločali sproti.

Christian Pulisic sends a message of support to his USMNT teammates ❤️🇺🇸 (via @AreaSportsNet , @Adimitri24 ) pic.twitter.com/Vk0yculZfA

Pulišić se je po preiskavah že vrnil v hotel, kjer je nastanjena ameriška reprezentanca. V videoposnetku, ki je objavljen na profilu ameriške nogometne zveze USMNT na Twitterju, je razvidno, da je bil ob prihodu v hotel dobro razpoložen, prihod kolegov pa je posnel z mobilnim telefonom.

the hotel was ROWDY when we got back 🎉🎉🎉🎉 pic.twitter.com/xa5lBnDWO2