Fiorentini skalp prvakov, Milan na vrhu

Nogometaši AC Milana so na sobotni večerni tekmi 8. kroga serie A z golom Christiana Pulisica zmagali pri Genoi in so novi vodilni. Pred drugim Interjem, ki je remiziral z Bologno, imajo dve točki prednosti. Tretji Juventus je v soboto z 2:0 zmagal na mestnem derbiju, prvak Napoli pa je danes gostil Fiorentino in izgubil z 1:3. Neprepričljivi Lazio je tesno premagal Atalanto, do nedeljskih zmag še Roma, ki je s 4:1 premagala Cagliari, Monza in Frosinone. Udinese z Jako Bijolom v prvi postavi tudi na osmi tekmi italijanske serie A ni dosegel prve zmage. Uspelo mu ni niti proti Empoliju, ki je še slabši. Tekma se je končala z 0:0.

V Neaplju je ekipa iz Firenc prišla do pete zmage, potem ko je Josip Brekalo zadel v sedmi, Giacomo Bonaventura v 63. in Nicolas Gonzalez v 93. minuti. Pri domačih je bil uspešen le Victor Osimhen z bele pike v sodniškem dodatku prvega polčasa. Nigerijec je s šestimi goli drugi strelec lige.

Christian Pulisic je za AC MIlan zadel na drugi tekmi zapored in ekipo popeljal na prvo mesto. Foto: Reuters

Lautaro Martinez je zabil že svoj 10. gol sezone, a je zdaj drugi Inter z Bologno igral 2:2. Foto: Reuters Nova vodilna ekipa italijanske serie A je AC Milan, ki je v osmem krogu z 1:0 premagal Genoo, medtem ko je Inter Milan igral neodločeno 2:2 z Bologno. Razlika med milanskima tekmecema je dve točki. Za zmago Milana je četrti gole sezone zabil Američan hrvaških korenin Christian Pulisic. Pri kar desetih golih pa je argentinski reprezentant Lautaro Martinez. Član Interja je tako prvi strelec lige.

Gol Pulisica je sicer nekaj časa visel v zraku, saj so sodniki posumili na igro z roko in so si akcijo ogledali s sistemom VAR. Zadetek je vendarle obveljal. Zaradi te in nekaj drugih prekinitev je sodnikov dodatek drugega polčasa trajal kar 15 minut. V dodatku je sodnik pokazal tudi dva rdeča kartona, tudi vratarju Milana Mikeu Maignanu. Zadnje minute je tako branil napadalec Oliver Giroud.

Juventus je z 2:0 premagal Torino, proti kateremu na mestnem derbiju ni izgubil že od aprila 2015. Pod gola sta se podpisala Federico Gatti in Arkadiusz Milik.

Ni golov ni zmag, Udinese ne premaga niti slabših

Jaka BIjol je z Udinesejem pri Empoliju igral 0:0. Foto: Guliverimage Dogajanje v serie A se je začelo v Empoliju. V Toskano je prišel Udinese, eden izmed treh klubov, ki v tej sezoni še čaka na prvo zmago. Pri gostiteljih je 19-letni slovenski vratar Lovro Štubljar ostal na tribuni. Nekdanji up Domžal še čaka na krstni nastop med italijansko elito. Pri gostih je od prve do zadnje minute igral Jaka Bijol. Obrambni steber slovenske reprezentance pa je na igrišču pogrešal Sandija Lovrića, ki je izpustil dvoboj zaradi rdečega kartona. Empoli je imel več žogo, tudi več strelov v okvir vrat, a se je tekma končala brez zadetkov. Kar pravzaprav niti ni tolikšno presenečenje, saj sta ti dve ekipi to sezono res neučinkoviti. Empoli je na osmih tekmah zabil en sam gol, tisti je bil sicer dovolj za zmago nad Salernitano. Udinese pa je pri štirih golih, s katerimi je prišel do petih remijev. Tako imajo zdaj Videmčani pet točk (17. mesto), nogometaši iz Empolija pa štiri.

Čeprav so si gosti pripravili nekaj lepih priložnosti, so bili bližje zmagi domači. V 39. minuti so jim sodniki v sobi za VAR zaradi prepovedanega položaja razveljavili zadetek Francesca Caputa, v drugem polčasu pa spremenili odločitev ob že dosojeni enajstmetrovki. Za nameček je ob izteku 90 minut Matteo Cancellieri z volejem za malenkost zgrešil vrata.

Pri Videmčanih sta v tej sezoni na rezervni klopi sedela tudi 18-letni Bor Žunec (enkrat) in komaj 16-letni David Pejičić (trikrat). Tokrat ni nobenega od njiju.

