Zgodovinski trenutek na SP, v glavni vlogi pa Francozinja

Frappart bo tako postala prva ženska, ki bo na svetovnih prvenstvih sodila moškim ekipam. Premiera glavne sodnice na SP bo na stadionu Al Bajt v Dohu, za povsem žensko sodniško zasedbo bosta poskrbeli še pomočnici Brazilka Neuza Back in Mehičanka Karen Diaz Medina.

Za Francozinjo bo to prva priložnost za sojenje na veliki sceni na moških tekmah. Na lanskem evropskem prvenstvu je sicer bila na seznamu sodnikov, a ni dobila priložnosti za sojenje.

Vajena prestavljanja mejnikov

Frappart je že navajena prestavljati mejnike. Leta 2019 je kot prva ženska sodila tekme francoske ligue 1, leta 2019 je sodila na evropskem superpokalu, decembra 2020 pa je postala prva sodnica na moški tekmi lige prvakov.

Poleg nje sta na seznamu glavnih sodnic na tem SP še Salima Mukansanga iz Ruande in Yoshimi Yamashita iz Japonske. "Niso tu zato, ker so ženske, ampak ker so sodnice z licenco Fife. Pripravljene so za katerokoli tekmo," so pri dpa citirali izjavo vodje sodniške organizacije pri krovni zvezi Pierluigija Colline.