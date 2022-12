Švicarji do zadnje velike vozovnice, po drami konec za Srbe in Urugvajce

Na svetovnem prvenstvu v Katarju so znane vse reprezentance, ki so se uvrstile v osmino finala. Brazilija je kljub porazu proti Kamerunu (0:1) osvojila prvo mesto v skupini G, Švica pa si je po zmagi in več preobratih ter besednih obračunih na strelski poslastici s Srbijo (3:2) zagotovila drugo vozovnico. Pred tem se je odvil še bolj dramatični razplet za drugo mesto v skupini H. Urugvaj je bil ob vodstvu z 2:0 proti Gani in rezultatu 1:1 na tekmi Portugalska - Južna Koreja na pragu osmine finala. Nato pa je Koreja zabila za zmago v 92. minuti in napredovala zaradi več doseženih golov (enako točk in enaka gol razlika). Zadnja para osmine finala sta tako Brazilija – Južna Koreja in Portugalska – Švica.

SP 2022 v Katarju, 13. tekmovalni dan:

Lestvici:

Na svetovnem prvenstvu v Katarju se je končal skupinski del prvenstva. Prvič po letu 1994 se je zgodilo, da niti ena reprezentanca po prvem delu turnirja ni ostala stoodstotna. Kar 27 izmed 32 reprezentanc je vsaj na eni tekmi okusilo zmago, brez poraza pa je na koncu ostalo le pet reprezentanc - Maroko, Hrvaška, ZDA, Anglija in Nizozemska.

Brazilcem se kaj takšnega ni zgodilo še nikoli Vincent Aboubakar je v sodnikovem podaljšku zadel za zmago Kameruna, ob tem je od veselja slekel dres, si zato prislužil drugi rumeni karton, tekmo pa je tako končal predčasno. Foto: Reuters

Tako kot v večini skupini je bilo tudi v skupini H je bilo vroče vse do zadnje minute. Brazilija, ki si je že pred zadnjo tekmo zagotovila vstopnico za osmino finala, je na zadnji tekmi v precej premešani zasedbi v primerjavi s prvima tekmama z 0:1 klonila proti Kamerunu. Kljub porazu so Brazilci (šest točk) zaradi boljše gol razlike od Švicarjev (šest) osvojili prvo mesto in se tako v osmino finala podajajo iz najboljšega izhodišča. Kamerunci (štiri) pa so kljub zmagi ostali brez napredovanja, saj je na drugi tekmi Švica po več preobratih s 3:2 ugnala Srbijo, ki je na koncu z le eno osvojeno točko zasedla zadnje mesto v skupini G.

Brazilci so na zadnji tekmi kroga klonili proti Kamerunu. Za zmago afriške reprezentance je bil v sodnikovem podaljšku v 92. minuti uspešen Vincent Aboubakar. Brazilci so s tem prvič v zgodovini svetovnih prvenstev izgubili proti kateri izmed afriških reprezentanc. Kljub temu pa se s tem verjetno preveč ne obremenjujejo, saj je selektor Tete uspel odpočiti nekatere izmed nosilcev igre, ob tem pa so Brazilci kljub porazu osvojili prvo mesto. Kamerunci pa so prvič po letu 1990 ugnali reprezentanco, ki prihaja iz Južne Amerike.

Švica Xherdan Shaqiri je Švico popeljal v vodstvo, ob tem pa je z gesto zbodel srbske privržence. Foto: Reuters

A kljub zmagi je Kamerun ostal brez napredovanja, saj je Švica na drugi tekmi skupine s 3:2 premagala Srbijo.

Že v prvih dveh minutah sta imela za Švico veliki priložnosti Breel Embolo in Granit Xhaka, a je bil dvakrat na mestu Vanja Milinković-Savić. V enajsti minuti so prvič resneje zapretili tudi Srbi, potem ko je z močnim strelom vratnico Švice zatresel Andrija Živković. V 20. minuti pa je z levico mrežo Srbije zatresel Xherdan Shaqiri. Ta je ob zadetku z gesto srbskim privržencem pokazal, naj utihnejo, saj so ga ti pred tem ob vsakem stiku z žogo "nagradili" z glasnimi žvižgi, na igrišče pa je ob njegovem zadetku s tribun poletelo tudi nekaj plastenk.

A veselje Švicarjev ni trajalo dolgo, le šest minut kasneje je izid na 1:1 poravnal Aleksandar Mitrović. V 35. minuti pa je napako švicarske obrambe izkoristil Dušan Vlahović in zadel za popoln preobrat Srbije za vodstvo z 2:1. A strelska poslastica se tu ni ustavila, v 44. minuti je izid na 2:2 poravnal Embolo. Takoj na začetku drugega polčasa je Švica zabila še tretjič, v 48. minuti se je med strelce vpisal še Remo Freuler, ki je s tem postavil tudi končni izid srečanja.

Na obračunu med Švico in Srbijo je večkrat "zavrelo". Foto: Reuters

Tekmo so zaznamovali nekateri verbalni in tudi fizični obračuni tako na igrišču kot na tribunah, pa ne le zaradi pomembnosti srečanja, temveč tudi zaradi tega, ker ima več nogometašev Švice kosovske korenine, s svojimi potezami pa so že večkrat sprožili val neodobravanja srbskih privržencev. S tribun so se zato že pred začetkom večkrat slišali žvižgi, tudi med himnama.

Po zapravljeni 11-metrovki se je Gani vse podrlo

Zapravljena 11-metrovka Foto: Reuters V skupini H je bila v tretjem krogu v središču pozornosti tekma med Urugvajem (ena točka) in Gano (tri točke). Ganci bi z zmago potrdili uvrstitev v osmino finala in v 19. minuti, ko so dobili 11-metrovko, se je ta scenarij zdel povsem mogoč. A je Andre Ayew slabo streljal in vratar Sergio Rochet mu je zlahka branil. In kot da je takrat Gancem zbranost popolnoma popustila. Tri minute pozneje je imel priložnost Darwin Nuñez, v 26. minuti je nato streljal Luis Suarez. Vratar Lawrence Ati-Zigi mu je branil, a je žoga padla neposredno na glavo nogometašu Urugvaja. To je bil Giorgian de Arrascaeta, ki je sploh prvič na prvenstvu začel v prvi postavi. In žogo je z glavo potisnil v gol. Za 1:0. Gre za 28-letnega nogometaša brazilskega Flamenga. Šest minut pozneje pa je isti nogometaš zadel še drugič. Podal mu je Suarez. In tako je začasno na drugo mesto skočil Urugvaj, ki na prvih dveh tekmah prvenstva sploh ni dal gola.

Veselje Urugvaja po zaslugi Giorgiana de Arrascaete (foto: Reuters):

1 / 14 2 / 14 3 / 14 4 / 14 5 / 14 6 / 14 7 / 14 8 / 14 9 / 14 10 / 14 11 / 14 12 / 14 13 / 14 14 / 14

Solze Suareza še pred koncem tekme

Luis Suarez Foto: Reuters Prvi kritični trenutek drugega polčasa se je zgodil v 57. minuti. Lahko bi odločil razplet v skupini. Nuñez je padel v kazenskem prostoru, sodniki so s pomočjo sistema VAR pregledali posnetke, a odločili, da se je ganski branilec najprej dotaknil žoge. Brez 11-metrovke. V nadaljevanju polčasa ne eni ne drugi niso bili natančni v zaključkih akcij, Facundo Pellistri (Urugvaj) in Antoine Semenyo (Gana) sta zapravila najlepši priložnosti.

Ker je na drugi tekmi Koreja v sodnikovem dodatku prišla do zmage, je Urugvaj za drugo mesto in napredovanje potreboval še en gol. Suarez, ki je bil že na klopi, je jokal še pred koncem tekme. Tista tekma se je že končala, Urugvajci so imeli še osem minut časa. A tretjega gola niso mogli dati. V sodnikovem dodatku je lepo priložnost zapravil Sebastian Coates, nekaj minut prej pa Edinsonu Cavaniju sodniki niso dosodili 11-metrovke, potem ko je padel v kazenskem prostoru.

Ronaldo od prve minute, čeprav so že bili v osmini finala

Cristiano Ronaldo Foto: Reuters Na tekmi Portugalska - Južna Koreja so imeli Portugalci s šestimi točkami osmino finala že zagotovljeno, Korejcem (z eno točko) pa bi štela le zmaga. A azijska reprezentanca se je že v peti minuti znašla v zaostanku. Zadel je Ricardo Horta. V zelo napadalnem prvem polčasu priložnosti na obeh straneh ni manjkalo (skupaj kar osem strelov v okvir vrat). Zadeli so tudi Korejci. Gol Jin-Su Kima zaradi prepovedanega položaja ni veljal, je pa za 1:1 v 27. minuti zabil Young-Gwon Kim. Tik pred koncem prvega polčasa je zlato priložnost za gol zapravil Cristiano Ronaldo, ki je začel v prvi postavi, pa čeprav tekma za Portugalsko ni več veliko štela. S šestih metrov je streljal le malo mimo leve vratnice.

Ronaldo je igral do 65. minute, nato ga je selektor zamenjal, da ga odpočije pred tekmo osmine finala. Prvi zvezdnik portugalske reprezentance je tako na treh tekmah skupinskega dela zabil en sam gol. Drugi polčas ni navdušil. Ni bilo nevarnih priložnosti. Nato pa ... 92. minuta in gol Koreje za vodstvo z 2:1. Zadel je Hee-Chan Hwang. Tako so osvojili tri točke in se na lestvici točkovno izenačili z Urugvajem. A ker so na prvenstvu zabili štiri gole, Urugvaj pa le dva, so ob enaki gol razliki napredovali Azijci.

Ko so Korejci dočakali konec tekme Urugvaja, se je slavje začelo (foto: Reuters):