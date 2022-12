Poljak izgubil stavo proti Messiju: Ne bom mu plačal 100 evrov, mislim, da ima dovolj denarja #video

32-letni poljski vratar Wojciech Szczesny ima danes kopico razlogov za dobro voljo. V 3. krogu predtekmovanja na svetovnem nogometnem prvenstvu v Katarju je na tekmi med Poljsko in Argentino najprej v 33. minuti ubranil strel Angela Di Marie, na pravem mestu pa je bil tudi ob poskusu Juliana Alvareza nekaj minut pozneje.

Uspešen pa je bil tudi v 39. minuti, ko je ubranil strel Lionela Messija iz enajstmetrovke, za katero je bil po mnenju tehnologije VAR kriv sam zaradi posredovanja ob poskusu argentinskega superzvezdnika z glavo, čeprav bi se marsikdo odločil drugače.

Prav ta obramba se je na koncu izkazala kot odločilna glede napredovanja Poljske v skupini. Zaradi boljše razlike v golih je v skupini C v osmino finala napredovala Poljska, ki je včeraj z 0:2 izgubila proti Argentini, in ne Mehika, ki je z 2:1 premagala Savdsko Arabijo.

V skupini C je Argentina osvojila šest točk, Poljska in Mehika štiri, vendar so imeli Poljaki gol razliko 2:2, Mehičani pa 2:3. Savdska Arabija je s tremi točkami osvojila četrto mesto.

Foto: Reuters

Poljski vratar Szczesny je po tekmi v pogovoru z mediji razkril, da je bil tako prepričan o tem, da sodnik Danny Makkelie Argentini ne bo dosodil enajstmetrovke, da je v času, ko se je sodnik mudil pred zaslonom za VAR in preverjal vse zorne kote dogajanja pred golom, Messiju dejal, da stavi 100 evrov, da sodnik ne bo določil kazenskega strela.

Wojciech Szczęsny tells @tv2sport he bet Lionel Messi €100 the penalty wouldn’t be given and he will “probably be banned” for admitting this.😂 pic.twitter.com/VFBap9xPLy