Dobre novice, Neymar z nasmeškom na terapiji v bazenu #video

Iz brazilske nogometne reprezentance so javnosti posredovali videoposnetek Neymarja in Alexa Sandra, ki sta ob Danilu Pereiru poškodovana. Posneli so ju na razgibavanju v bazenu. Neymar in Danilo sta morala izpustiti drugo tekmo v Katarju. Brez njiju so se namučili s Švico (1:0). Neymar je v prvem krogu, ko so z 2:0 premagali Srbijo, utrpel poškodbo stranskih vezi gležnja. Ta je bil ob koncu tiste tekme vidno zatečen.

Neymar se je poškodoval v prvem krogu na tekmi s Srbijo. Foto: Reuters Neymar je v petek v sporočilu navijačem pred družabnih omrežij sporočil, da je ta poškodba eden najtežjih trenutkov v njegovi karieri. "Boli me, a sem prepričan, da bom imel priložnost, da se vrnem. Naredil bom vse, da bi pomagal svoji državi, svojim soigralcem in sebi."

V zadnjem krogu skupinskega dela Brazilija v petek igra s Kamerunom. Z dvema zmagama ima osmino finala že zagotovljeno, tako da z nastopom Neymarja bržkone ne bodo tvegali. Zaradi poškodbe mišice bo petkovo tekmo izpustil Alex Sandro. Na sredini novinarski konferenci je o poškodovanih soigralcih govoril Alex Telles, ki naj bi v prvi postavi zamenjal Sandra: "Vidimo, da vsi trije dobro okrevajo. So veseli, pozitivni in vsak dan bolje. Osredotočeni so na okrevanje, saj si želijo biti čim prej spet na zelenici. Ti trije so za nas s svojimi izkušnjami zelo pomembni."