Edini zadetek na tekmi je v drugem polčasu dosegel Mathew Leckie in poskrbel za izjemno vzdušje tako na igrišču kot tudi v deželi "tam spodaj". Avstralci prvenstva niso začeli najbolje, potem ko so uvodno tekmo proti Franciji visoko izgubili (4:1), nato jim je uspelo tesno premagati Tunizijo, v zadnjem krogu skupinskega dela pa še nekoliko presenetljivo reprezentanco Danske. S tem so v skupini D dosegli drugo mesto in se uvrstili v nadaljevanje turnirja.

Prava navijaška kulisa

Ko je na tekmi proti Danski zadel Mathew Leckie, je avstralska klop na čelu s trenerjem Grahamom Arnoldom prešerno slavila, kar pa ni bilo nič v primerjavi s prizori v Avstraliji. V enem izmed avstralskih parkov, kjer so se zbrali navijači, so ti ob zmagi njihovih nogometašev ponoreli. Gorele so tudi bakle.

Proslavljanje avstralski nogometašev, ki so verjetno že usmerjeni na naslednjo tekmo. V osmini finala jih čaka Argentina. Foto: Reuters

Brez proslavljanja in družbenih omrežij

Njihovo norenje je bilo razumljivo, saj so se Avstralci šele drugič v zgodovini uvrstili na svetovno prvenstvo. Prvič jim je to uspelo leta 2006.

Trener Graham Arnold je po tekmi dejal, da je zelo ponosen na svoje varovance in na njihov trud. "Veliko vere in truda," je uvodoma povedal in razkril, da imajo njegovi igralci odlično miselnost. "Na tem smo delali zadnja štiri ali štiri leta in pol. Glede vere, energije in osredotočenosti. V očeh sem jim videl, da so bili ta večer pripravljeni."

"Nobenega proslavljanja, zato so zmagali. Tudi po izjemni zmagi proti Tuniziji ni bilo proslavljanja, ni bilo čustev. Samo spanje in brez družbenih omrežij," je še povedal avstralski strateg.

Graham Arnold je znal motivirati svoje varovance. Foto: Reuters

V skupini D sta napredovali Francija in Avstralija

V skupini D prvo mesto zaseda Francija (šest točk), drugi je že omenjena Avstralije (štiri točke), tretji so Tunizijci (štiri točke), zadnji v skupini pa Danci (ena točka). V osmino finala se uvrstita prvi dve reprezentanci iz vsake skupine.

Lestvica skupine D