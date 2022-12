Srbe razburila provokacija kapetana Švice, primitiven izpad Stojkovića

Na dvoboju med Švico in Srbijo je bilo zelo burno. Švicarji so zmagali s 3:2 in domov poslali varovance Dragana Stojkovića, ki so v Katar odpotovali z velikimi pričakovanji, nato pa na treh tekmah osvojili zgolj točko. Razočaranje v srbskem taboru je bilo ogromno, po dvoboju pa se še zdaleč ni govorilo zgolj o nogometu, ampak tudi o številnih provokacijah in neprimernih vložkih, ki so črpali navdih v naelektrenih odnosih med Srbijo in Kosovom.

Zgodovina se je ponovila. Švica je še na drugem zaporednem svetovnem prvenstvu pokvarila načrte Srbiji. Na SP v Rusiji (2018) si je z zmago z 2:1 odprla vrata napredovanja med 16 najboljših. Takrat je največ prahu dvignila podoba dvoglavega orla, simbola albanske državne zastave, ki ga je po zadetku za zmago v zadnji minuti z rokami upodobil presrečni strelec Xherdan Shaqiri, sicer Švicar kosovskih/albanskih korenin. Podobno proslavljanje si je privoščil tudi njegov rojak Granit Xhaka, kar je pošteno razburilo srbske navijače.

Xherdan Shaqiri je pred štirimi leti na SP v Rusiji zmagoviti zadetek nad Srbijo proslavil s podobo dvoglavega albanskega orla. V polno je proti Srbiji zadel tudi v Katarju, ko ni upodobil orla, ampak s prstom srbskim navijačem na tribunah pokazal, naj bodo tiho. Foto: Reuters

Ko je žreb na SP 2022 pahnil Švico in Srbijo v isto skupino, se je hitro obudila zgodba s tekme v Kaliningradu. Napetost se je stopnjevala, vrhunec pa dosegla v petek, ko sta se izbrani vrsti Švice in Srbije udarili za napredovanje v osmino finala. Znova se ni govorilo le o nogometu in spet so krajšo potegnili Srbi. Čeprav so v Katar prispeli z zvezdniško in samozavestno zasedbo, ki je v kvalifikacijah pokazala ogromno in jo v skupini zagodla celo Portugalski, nato pa blestela še v ligi narodov, o čemer so se lahko prepričali tudi slovenski ljubitelji nogometa, so nato na SP 2022 doživeli krut udarec.

Najprej so ostali brez točk (in strela v okvir vrat) proti razigrani Braziliji, nato so v izjemno dramatičnem dvoboju, polnem nihanj in preobratov, remizirali s Kamerunom (3:3), čeprav so že vodili za dva zadetka (3:1), na odločilni tekmi za napredovanje, na katero so napadali nujno zmago, pa v nekem trenutku že imeli vse v svojih rokah (povedli so z 2:1), a nato prigarano hitro zapravili in na koncu doživeli boleč poraz (2:3).

Verjeli so, da bo Stojkovićeva četa kos izzivu, a ...

Srbi so na svetovnem prvenstvu v Katarju na treh tekmah prejeli kar osem zadetkov. Več jih je le Kostarika (11). Razočaranje Dragana Stojkovića je bilo ogromno. Foto: Reuters Po dvoboju so svet obšli številni zapisi in posnetki provokacij ter neprimernih vložkov, ki so si jih privoščili udeleženci še kako vročega srečanja. Srbski selektor Dragan Stojković si je privoščil primitivno potezo, s katero si je omajal sloves spoštljivega stratega. Nekdanji zvezdnik jugoslovanskega nogometa je navduševal tako s svojim vodenjem reprezentance kot tudi javnimi nastopi. Ko so Srbi lani v Lizboni šokirali Portugalce, si je Piksi prislužil veliko pohval, ker je prepričeval varovance, naj kljub izbruhu sreče in pregovorni vročekrvnosti dostojanstveno in mirno proslavijo veliko zmago.

Podvig na Portugalskem so pred dobrim letom proslavili kot gospodje. Vmes se je zgodilo marsikaj, javnost pa je še vedno verjela, da je Srbija z mirnim in razsodnim Stojkovićem vstopila v novo, še kako uspešno obdobje. V Katar je odpotovala z velikimi pričakovanji, evforija je bila ogromna, mnoštvo izjemnih posameznikov, ki sestavljajo zasedbo orlov, ta je najmočnejša v napadu in zvezni vrsti, je zagotavljalo preboj na najvišja mesta. Navijači so verjeli, da bo Stojković mojstrsko dirigiral srbskemu orkestru tudi v Katarju, a so se ušteli. Srbi so v bogati arabski državi pogoreli, selektor je doživljal kritike na račun sprejetih taktičnih odločitev na tekmah s Kamerunom in Brazilijo.

Neprimerne besede z nacionalističnim nabojem

Dragan Stojković je na SP 2022 odpotoval z veliko optimizma, nato pa v skupini G osvojil zadnje mesto. Foto: Reuters V srbski tabor se je naselil nemir, rumeni tisk je dočakal svojih pet minut, razpredalo se je o takšnih in drugačnih aferah ter oblikah nezadovoljstva. V glavi selektorja se je nabiralo marsikaj. Švica je prek Xherdana Shaqirija, v očeh srbskih navijačev najbolj osovraženega nogometaša švicarske reprezentance, na petkovi tekmi kmalu povedla z 0:1, a je Srbija po začetnem spodrsljaju priredila preobrat in v 35. minuti po zadetku Dušana Vlahovića, njegovem prvem na velikem tekmovanju, prišla do vodstva z 2:1. Takrat je iz selektorja Stojkovića izbruhnilo precej negativne energije.

"Jeb... li vam majku šip... u pi...," je takrat dejal srbski selektor. Na njegovo žalost ravno v trenutku, ko so ga snemale kamere. Neprimerne besede z nacionalističnim nabojem, ki jih v preteklosti na javnih nastopih Stojkovića v selektorski vlogi ni bilo zaznati, so vrgle temno senco na srbskega stratega. In pokazale, kakšna energija je vladala med nogometaši Srbije in enima izmed najpomembnejših švicarskih reprezentantov, Xherdanom Shaqirijem in Granitom Xhako, tako ponosnima na kosovske korenine.

This video, needs to be verified professionally, but for people who understand the language it's truly disgusting...#DraganStojković the Serbian Manager #Qatar2022 after Serbia scores the second goal, is clearly saying:

Jebem li vam majku šiptarsku u pičku pic.twitter.com/0uG58x09Yk — eki (@ustah) December 3, 2022

Švicarski kapetan se je prijel za moškost

Granit Xhaka se je večkrat zapletel v spor s srbskimi nogometaši. Foto: Reuters Švicarji so še do konca prvega polčasa izenačili (2:2), ko pa je Remo Freuler v 48. minuti po izvrstni akciji popeljal Švicarje do novega vodstva (3:2), so se provokacije na tekmi kar vrstile. Eno izmed njih si je po tem, ko so Srbi sredi drugega polčasa po padcu Aleksandra Mitrovića (strelca prvega zadetka za Srbijo) v kazenskem prostoru Švicarjev protestirali pri sodniku in zahtevali najstrožjo kazen, privoščil Xhaka. Zvezdnik londonskega Arsenala se je začel prepirati s srbskimi nogometaši, zlasti tistimi na klopi za rezervne igralce, ki so bili zelo glasni.

Švicar kosovskih korenin je šel celo tako daleč, da se je obrnil proti njim in se prijel za moškost. Srbski nogometaši so podivjali, miriti jih je moral celo Stojković, strasti so se tako razgrele, da so sodniki potrebovali kar nekaj časa, da se je vse skupaj poleglo. Po tekmi so se na družbenih omrežjih pojavili posnetki, s katerih je mogoče razbrati, da je Xhaka, preden se je prijel za moškost, v albanskem jeziku opolzko poslal Srbe točno tja, kamor je "švicarske Albance" v prvem polčasu srbski selektor Stojković.

🚨 Granit Xhaka was seen making an obscene gesture in Switzerland's big World Cup win over Serbia on Friday. The bench was furious! pic.twitter.com/FjG7VoGBxZ — SPORTbible (@sportbible) December 2, 2022

Srbi so stežka preboleli udarec in nov zaostanek. Do konca srečanja niso več resneje ogrozili švicarskih vrat. Vedeli so, da za napredovanje nujno potrebujejo zmago, a je bil tekmec preprosto predober, da bi dovolil še kakšno spremembo rezultata. Ostalo je pri veliki zmagi Švicarjev, s katero so ti osvojili drugo mesto v skupini in si priigrali dvoboj osmine finala s Portugalsko, Srbi pa so še četrtič zapored na svetovnem prvenstvu izpadli že po skupinskem delu. Podobno se jim je zgodilo v letih 2006, 2010 in 2018.

Švica na drugi strani nadaljuje vrhunske dosežke. Lani je na evropskem prvenstvu v osmini finala šokirala Francijo, v kvalifikacijah za SP 2022 jo je zagodla Italiji, tokrat pa je v skupini G v Katarju prehitela tako Kamerun kot tudi Srbijo.

Švicarski kapetan je proslavljal zmago nad Srbijo z dresom, na katerem je izstopal napis Jashari. Foto: Reuters

Srbi prepričani, da je imel Xhaka v mislih Adema Jasharija

Švicarji so se tako prebili med 16 najboljših, Srbe pa je dodatno zmotilo proslavljanje Xhake, ki je po zmagi oblekel dres, na katerem je pisalo Jashari. "Ta napis sem posvetil mlademu soigralcu Ardonu Jashariju. V reprezentanco je prišel zelo mlad. Tudi sam sem bil nekoč v takšnem položaju, zasluži si spoštovanje," je 30-letni nogometaš Arsenala, ki je bil izbran za najboljšega igralca tekme, pojasnil, zakaj je na dres zapisal Jashari. Ardon Jashari je sicer 20-letni zvezni igralec Luzerna. Ima prav tako albanske korenine, na tem SP pa je del švicarske izbrane vrste, a še ni dobil priložnosti za nastop.

Kosovo-Albanian footballer Granit Xhaka pays tribute to freedom fighter Adem Jashari after beating and disqualifying Serbia from the World Cup 🇦🇱🇽🇰🇨🇭



In 1998, the Serb army brutally massacred 53 members of the Jashari family, including children. #NeverForget pic.twitter.com/aCLhieoFgC — Team Albanians (@TeamAlbanians) December 2, 2022

Srbski medij so prepričani, da si je Xhaka prebrisano privoščil podobnost priimkov in po zmagi nad Srbijo izpostavil Adema Jasharija (1955–1998), enega izmed ustanoviteljev Osvobodilne vojske Kosova (OVK), organizacije kosovskih Albancev, ki se je v devetdesetih letih prejšnjega stoletja borila za odcepitev Kosova od ZR Jugoslavije. Albanci menijo, da je Jashari, leta 1998 ga je skupaj s 56 člani njegove družine ubila srbska policija, simbol kosovske neodvisnosti, Srbi pa ga označujejo za terorista in zločinca. Na Kosovu so ga leta 2008 po razglasitvi neodvisnosti posmrtno nagradili z nazivom junak Kosova.

Dvoboj med Švico in Srbijo je tako dobil svoj tretji polčas, v katerem žal znova ne prevladuje nogomet, ampak politična nesoglasja med Kosovom in Srbijo. To dokazuje tudi posnetek besnega odziva srbskih navijačev, ko so ob vhodu na stadionu zagledali švicarskega navijača z zastavo Kosova.