Suarez jokal, Korejci peli, plesali, se drli od navdušenja #video

Nogomet v Katarju skrbi za izbruhe čustev − od solz sreče do solz žalosti. Tako je bilo tudi ob dramatičnem razpletu v skupini H. Zdelo se je, da se bodo veselili Urugvajci, a so se Korejci. S stadiona se je slavje južnokorejskih navijačev preselilo predenj. Poglejte si v videu. Prava ekstaza!

Slavje korejskih navijačic v navijaškem središču v Dohi Foto: Guliver Image Urugvajci so se ob prednosti 2:0 proti Gani že videli v osmini finala. Ko pa je Južna Koreja v 92. minuti prišla do vodstva z 2:1 in zmage nad Portugalsko, je zvezdnik urugvajske reprezentance Luis Suarez še pred koncem tekme začel jokati. Zaradi manj doseženih golov, a enakega števila točk in enake gol razlike, se je med šestnajsterico uvrstila Južna Koreja in ne Urugvaj. Veselje korejskih nogometašev na zelenici je bilo nepopisno. Kaj šele navijačev! Rajanje se je preselilo na ploščad pred stadionom. Več sto korejskih navijačev, ki niso dobili vstopnice za tekmo, pa jo je z navdušenjem spremljalo v navijaškem središču v Dohi.

Ko so Korejci dočakali konec tekme Urugvaja, se je slavje začelo (foto: Reuters):