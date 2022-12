Suarez joče. Urugvaj se je že videl v osmini finala, nato pa gol Koreje v 92. minuti. #foto

Dramatičen razplet za drugo mesto v skupini H. Urugvaj je bil ob vodstvu z 2:0 proti Gani in rezultatu 1:1 na tekmi Portugalska - Južna Koreja na pragu osmine finala. Nato pa je Koreja zabila za zmago v 92. minuti in napredovala zaradi več doseženih golov (enako točk in enaka gol razlika). Sledi še razplet skupinskega dela v skupini G, v kateri si je Brazilija že zagotovila osmino finala. Ob 20.00 igra s Kamerunom (ena točka), Srbi (ena točka) pa se bodo udarili s Švico, ki ima tri točke.

Po zapravljeni 11-metrovki se je Gani vse podrlo

Zapravljena 11-metrovka. Foto: Reuters V skupini H je bila v tretjem krogu v središču pozornosti tekme med Urugvajem (ena točka) in Gano (tri točke). Ganci bi z zmago potrdili uvrstitev v osmino finala in v 19. minuti, ko so dobili 11-metrovko, se je ta scenarij zdel povsem mogoč. A je Andre Ayew slabo streljal in vratar Sergio Rochet mu je zlahka branil. In kot da je takrat Gancem popolnoma popustila zbranost. Tri minute pozneje je imel priložnost Darwin Nuñez, v 26. minuti je nato streljal Luis Suarez. Vratar Lawrence Ati-Zigi mu je branil, a je žoga padla neposredno na glavo nogometašu Urugvaja. To je bil Giorgian de Arrascaeta, ki je sploh prvič na prvenstvu začel v prvi postavi. In žogo je z glavo potisnil v gol. Za 1:0. Gre za 28-letnega nogometaša brazilskega Flamenga. Šest minut pozneje pa je isti nogometaš zadel še drugič. Podal mu je Suarez. In tako je začasno na drugo mesto skočil Urugvaj, ki na prvih dveh tekmah prvenstva sploh ni dal gola.

Veselje Urugvaja po zaslugi Giorgiana de Arrascaete (foto: Reuters):

Solze Suareza še pred koncem tekme

Luis Suarez Foto: Reuters Prvi kritični trenutek drugega polčasa se je zgodil v 57. minuti. Lahko bi že odločil razplet v skupini. Nuñez je padel v kazenskem prostoru, sodniki so s pomočjo sistema VAR pregledali posnetke, a odločili, da se je ganski branilec najprej dotaknil žoge. Brez 11-metrovke. V nadaljevanju polčasa ne eni ne drugi niso bili natančni v zaključkih akcij, Facundo Pellistri (Urugvaj) in Antoine Semenyo (Gana) sta zapravila najlepši priložnosti.

Ker je na drugi tekmi Koreja v sodnikovem dodatku prišla do zmage, je Urugvaj za drugo mesto in napredovanje potreboval še en gol. Suarez, ki je bil že na klopi, je jokal še pred koncem tekme. Tista tekma se je že končala, Urugvajci so imeli še osem minut časa. A tretjega gola niso mogli dati. V sodnikovem dodatku je lepo priložnost zapravil Sebastian Coates, nekaj minut prej pa Edinsonu Cavaniju sodniki niso dosodili 11-metrovke, potem ko je padel v kazenskem prostoru.

Ronaldo od prve minute, čeprav so že bili v osmini finala

Cristiano Ronaldo Foto: Reuters Na tekmi Portugalska - Južna Koreja so imeli Portugalci s šestimi točkami osmino finala že zagotovljeno, Korejcem (z eno točko) pa bi štela le zmaga. A azijska reprezentanca se je že v peti minuti znašla v zaostanku. Zadel je Ricardo Horta. V zelo napadalnem prvem polčasu priložnosti na obeh straneh ni manjkalo (skupaj kar osem strelov v okvir vrat). Zadeli so tudi Korejci. Gol Jin-Su Kima zaradi prepovedanega položaja ni veljal, je pa za 1:1 v 27. minuti zabil Young-Gwon Kim. Tik pred koncem prvega polčasa je zlato priložnost za gol zapravil Cristiano Ronaldo, ki je začel v prvi postavi, pa čeprav tekma za Portugalsko ni več veliko štela. S šestim metrov je streljal le malo mimo leve vratnice.

Ronaldo je igral do 65. minute, nato ga je selektor zamenjal, da ga spočije pred tekmo osmine finala. Prvi zvezdnik portugalske reprezentance je tako na treh tekmah skupinskega dela zabil en sam gol. Drugi polčas ni navdušil, ni bilo nevarnih priložnosti. Nato pa ... 92. minuta in gol Koreje za vodstvo z 2:1. Zadel je Hee-Chan Hwang. Tako so osvojili tri točke in se na lestvici točkovno izenačili z Urugvajem. A ker so na prvenstvu zabili štiri gole, Urugvaj pa le dva, so ob enaki gol razliki napredovali Azijci.

Ko so Korejci dočakali konec tekme Urugvaja, se je slavje začelo (foto: Reuters):

Kdo se bo pridružil Braziliji?

Z enakim izkupičkom kot v skupini H pa bodo v zadnji krog vstopile tudi reprezentance v skupini G. Tu si je mesto v osmini finala z dvema zmagama že zagotovila Brazilija, ki jo zvečer čaka obračun s Kamerunom, ki je po dveh krogih pri točki. Na drugem srečanju si bosta nasproti stali reprezentanci Švice (3 točke) in Srbije (1).

Brazilci še naprej veljajo za ene glavnih favoritov letošnjega prvenstva. Foto: Reuters

Brazilci se bodo na zadnji tekmi kroga pomerili s Kamerunom, ki bi se lahko prvič po letu 1990 uvrstil v osmino finala. Kamerunce čaka zahtevna naloga, saj Brazilci še nikoli v zgodovini svetovnih prvenstev niso izgubili proti afriški reprezentanci, dvakrat so bili boljši tudi od Kameruna, nazadnje leta 2014, ko so zmagali s 4:1. Če bi Brazilcem tudi proti Kameruncem uspelo ohraniti nedotaknjeno mrežo, bi skupinski del končali brez prejetega zadetka, kar je reprezentanci iz Južne Amerike nazadnje uspelo leta 1986.

Kamerunci za napredovanje nujno potrebujejo zmago, a na svetovnih prvenstvih je Kamerun v tem tisočletju slavil le enkrat. V prid afriški reprezentanci pa ne priča niti dejstvo, da jim že od leta 1990 ni uspelo premagati nobene reprezentance iz Južne Amerike. Ob tem pa morajo računati tudi na ugoden razplet na drugi tekmi, kjer Švica ne sme zmagati. Če bi Kameruncem uspelo veliko presenečenje v obliki zmage proti Braziliji z dvema ali več zadetki in če bi se druga tekma v skupini končala z remijem, potem bi Kamerun napredoval zaradi boljše gol razlike. Če bosta do zmag prišli tako Kamerun kot Srbija, bo prav tako odločila gol razlika.

Srbi še niso obupali nad prebojem v osmino finala. Foto: Reuters

Na drugi tekmi kroga mora Srbija za ohranitev upov za napredovanje nujno premagati Švico. Tej bi za napredovanje zadostovala že točka, če na drugi tekmi Kamerun ne bo ugnal Brazilije. V primeru poraza Kameruna in zmagi proti Švici bi se napredovanja veselila Srbija. Srbija kot samostojna država še nikoli ni napredovala v izločilne boje.

Mnogi na tekmi, ki bo zelo pomembna, pričakujejo še več napetosti, saj ima več nogometašev Švice kosovske korenine, s svojimi potezami pa so že večkrat sprožili val neodobravanja srbskih privržencev.