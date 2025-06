ZDA in Gvatemala po trilerju v polfinale zlatega pokala

Nogometni reprezentanci Združenih držav Amerike in Gvatemale sta še zadnji polfinalistki prvenstva Severne in Srednje Amerike ter Karibov oziroma zlatega pokala. V četrtfinalu je Gvatemala po izvajanju enajstmetrovk presenetljivo izločila Kanado, ZDA pa je bila prav tako po strelih z bele pike boljša od Kostarike.

Od gostiteljev prvenstva so v polfinale napredovali le Američani, spodletelo pa je Kanadčanom. ZDA so se v Minneapolisu po rednem delu s Kostariko razšle z 2:2, tudi v podaljšku pa odločitve ni bilo. Kostarika je nato zapravila tri enajstmetrovke, ZDA dve, posledično pa se bodo varovanci Mauricia Pochettina v polfinalu pomerili z Gvatemalo.

Američani so doslej 16-krat igrali v polfinalu, 12-krat so napredovali v finale in v njem osvojili sedem lovorik. Gvatemala bo drugič del najboljših štirih na zlatem pokalu. Leta 1996 je končala na četrtem mestu.

Veselje Gvatemale po pravem trilerju. Foto: Reuters

Med najboljše štiri je Gvatemala napredovala po streljanju enajstmetrovk proti Kanadi. Odločila je sedma serija, v kateri je Luc De Fougerolles zgrešil, Jose Morales pa dosegel gol za veliko presenečenje v Minneapolisu.

Že pred tem sta v polfinale napredovali reprezentanci Mehike in Hondurasa. Slednji je po enajstmetrovkah premagal Panamo, Mehika pa je bila z 2:0 boljša od povabljene reprezentance Savdske Arabije.

Mehika je sicer rekorderka z devetimi naslovi, v polfinalu pa bo nastopila 15. Honduras je petkrat sodeloval v polfinalu in leta 1991 edinkrat napredoval v finale, ko je izgubil proti ZDA.

Polfinalna obračuna bosta v noči iz srede na četrtek po slovenskem času, finale bo 7. julija v Houstonu.