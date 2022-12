Česa takšnega pa še ne! Fifa razmišlja o bizarni novosti na SP.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Že na svetovnem prvenstvu v Katarju je marsikaj drugače, čez štiri leta, ko bodo največje tekmovanje v nogometu gostile ZDA, Kanada in Mehika, pa bo odmevnih sprememb še bistveno več. Če v Katarju nastopa 32 ekip, danes pa bodo znani vsi udeleženci osmine finala, bo na SP 2026 na delu kar 48 reprezentanc. Razdeljene bodo v 16 skupin s po tremi ekipami, dve najboljši bosta napredovali v izločilni del, Mednarodna nogometna zveza (Fifa) pa v izogib dogovarjanju med ekipami razmišlja o nevsakdanjem dodatku, da bi se vsaka tekma začela z izvajanjem 11-metrovk. To je le ena izmed idej.

Na svetovnem prvenstvu v Katarju ne manjka presenečenj, v izločilne boje se bo podalo kar nekaj reprezentanc, ki jih nogometna javnost pred začetkom tekmovanja ni uvrščala med favorite, po drugi strani pa je pogorelo ogromno favoritov. V bogati arabski državici na sodobnih objektih potekajo skrajno nepredvidljive in razburljive tekme, vse manj je tekem, na katerih je kakovostna razlika med tekmecema tako očitna, da lahko na igrišču spremljamo dvoboj mačke z mišjo.

Zadnji krog skupinskega dela je postregel z razburljivim dogajanjem, tako da so nogometni navdušenci prišli na svoj račun. Usoda številnih imetnikov vozovnic za osmino finala je bila negotova skoraj do zadnje sekunde.

Evropa na SP 2026 s 16 predstavniki. Kaj pa preostali?

Nogomet se razvija na vseh celinah, zato ne čudi odločitev Fife, da bo na naslednjem svetovnem prvenstvu namesto 32 tekmovalo kar 48 reprezentanc.

Naslednje SP v nogometu bo v ZDA, Kanadi in Mehiki. Foto: Guliverimage

Ne manjka očitkov, da se je predsednik Fife Gianni Infantino za takšen korak odločil samo zato, ker je bil to del njegovih volilnih obljub ob izboru za prvega moža krovne nogometne organizacije, in da to ne bo bistveno pripomoglo k večji kakovosti tekem. A večina konfederacij, zlasti tistih, ki bodo lahko čez štiri leta na SP računale na bistveno več predstavnikov, ja zadovoljna z novim formatom.

Na naslednjem mundialu bo tako imela Afrika namesto pet najmanj devet predstavnikov, Azija vsaj osem namesto pet, Severna in Srednja Amerika s Karibi vsaj šest namesto štiri, zagotovo bo na SP 2026 nastopil vsaj en predstavnik Oceanije, iz Južne Amerike jih bo vsaj šest namesto štiri, iz Evrope pa tretjina vseh udeležencev, 16 namesto zdajšnjih 13.

Konec tradicionalnih skupin s štirimi reprezentancami?

Novo število nastopajočih reprezentanc (48) zahteva nov tekmovalni ustroj. Že več let se napoveduje prav poseben model, po katerem bodo udeleženci razdeljeni v 16 skupin, v katerih bodo tri izbrane vrste. Pomerile naj bi se med seboj, dve najboljši pa bi napredovali v izločilni del, v katerem bo 32 ekip. Nato bi se vse skupaj nadaljevalo s tekmami 1/16 finala in tako vse do sklepnega dejanja, velikega finala, ko bi se odločalo o (novem) svetovnem prvaku. Povečalo bi se število odigranih tekem na turnirju. Z zdajšnjih 64 bi poskočilo na 80.

Nad tem, da bo ZDA sogostiteljica največjega nogometnega tekmovanja na svetu, je bil leta 2018 navdušen tudi takratni predsednik ZDA Donald Trump. Foto: Guliverimage

Tradicionalnim skupinam s štirimi izbranimi vrstami in ponavadi zelo razburljivemu zadnjemu krogu skupinskega dela bi tako odklenkalo, so se pa že pojavile kritike sistema skupin s tremi reprezentancami. Nanašajo se na razplet zadnje, tretje tekme v skupini, na kateri bi se lahko tekmeca, če bi jima to ustrezalo, dogovorila za rezultat, ki bi oba popeljal v nadaljevanje, izbrani vrsti, ki je po uvodnih dveh tekmah že končala svoje obveznosti v skupinskem delu, pa zaprl vrata izločilnega dela.

Zmagovalcu remija dve, poražencu remija le ena točka

Fifa se želi izogniti takemu razpletu in možnosti manipulacij, zato razmišlja o spremembi pravil. Ideje so tako odmevne in bizarne, da v mnogočem izstopajo. Po poročanju Athletica namreč razmišljajo o možnosti, da bi se tekme skupinskega dela začele z izvajanjem 11-metrovk. Sledila bi prava tekma. Če se ne bi končala z remijem, bi se pozabilo na predhodno izvajane 11-metrovk in bi pač zmagala ekipa, ki je bila boljša v rednem delu. Zmagovalec bi dobil tri točke, poraženec pa ostal brez njih.

Po zadnji tekmi na SP v Katarju, ki se je končala z remijem, se je smejalo Hrvaški. Foto: Reuters

Če pa na dvoboju ne bi bilo zmagovalca, bi izvajanje kazenskih strelov še kako vplivalo na končni uspeh. Prinašalo bi namreč dodatno točko. Tista ekipa, ki bi bila boljša v loteriji 11-metrovk, bi namreč po remiju osvojila dve točki, tista, ki pri strelih z bele točke ni bila tako uspešna, pa bi se morala zadovoljiti le z eno.

Takšen je torej predlog, o katerem bi lahko Fifa premlevala pred začetkom SP 2026. Če bi bil sprejet, bi to pomenilo, da se tekme skupinskega dela na svetovnih prvenstvih ne bi nikoli več končale s klasičnim remijem, ampak bi ekipi vedno končali takšen dvoboj z dvema oziroma eno osvojeno točko. Konec pa bi bilo tudi znamenitih vzporednih obračunov v zadnjem krogu skupinskega dela, v katerem se je dogajanje rado spreminjalo iz minute v minuto. Tako smo v sredo spremljali dramo v boju za drugo mesto med Poljsko in Mehiko, dan pozneje pa napeto dogajanje v skupini F, kjer je krajšo potegnila Nemčija, Španija pa je na koncu po zaslugi preobrata Japonske ostala brez drugega mesta. Vmes se je za nekaj minut na drugo mesto na lestvici prebila celo Kostarika, tako da je nekaj časa dišalo celo po dvojni senzaciji.

Ideja, po kateri bi odigral kar 104 tekme

To pa ni edina ideja, o kateri razmišlja Fifa, kar zadeva spremembe na SP 2026. Razpredali bi lahko tudi o tem, da bi se v izvajanje 11-metrovk prevesile le tiste tekme skupinskega dela, ki bi se končale brez zmagovalca. Nato bi boljši prejel dve, slabši pa eno točko.

Še vedno niso odpisali niti zamisli, da bi se 48 udeležencev razdelilo v 12 skupin s po štirimi reprezentancami. Dve najboljši iz vsake skupine bi napredovali v 1/16 finala, pridružilo pa bi se jim tudi osem najboljših tretjeuvrščenih ekip.

Na SP 2022 bo odigranih 64 tekem. Na naslednjih izvedbah SP jih bo na sporedu še več. Foto: Reuters

Ker pa bi to vodilo do izjemne ekspanzije tekem, saj bi jih zaradi tega na svetovnem prvenstvu odigrali kar 104, kar je kar 40 več od zdajšnjega števila, se poraja vprašanje, ali bi bil to razlog za dodatno zadovoljstvo ali pa vendarle prenasičenost z nogometnimi dogodki.

Če bo ostalo pri formatu, da bo 48 ekip razdeljeno v 16 tričlanskih skupin, bo konec tradicije razburljivega tretjega kroga skupinskega dela. In če bo resnično tako, hkrati pa bo zaživela ideja o izvajanju 11-metrovk pred vsako tekmo, bo tradicije remijev, kakršne smo poznali v zgodovini svetovnih prvenstev, dokončno konec.