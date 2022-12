Kaj se je na FIFA svetovnem prvenstvu dogajalo včeraj? #video

Včeraj ste si na Planet TV v neposrednem prenosu ob 15.30 lahko ogledali tekmo med Tunizijo in Francijo, ob 19.45 pa še zanimivo srečanje med Savdsko Arabijo in Mehiko. Pestro dogajanje na prvenstvu so voditeljica Manja Stević, komentator Dani Bavec in nekdanji slovenski reprezentant Sašo Udovič pokomentirali v studijski oddaji po večerni tekmi.

Že danes se pomembni dvoboji na nogometnih zelenicah v Katarju nadaljujejo in že nocoj bomo dobili naslednje štiri reprezentance, ki se bodo uvrstile v osmino finala. Maroko bo na tekmi proti Kanadi upal na ugoden rezultat, saj je še v igri za napredovanje v osmino finala, Nemčija pa si po remiju proti Španiji na zadnji tekmi priti Kostariki še lahko reši kožo in se uvrsti v nadaljnje tekmovanje.

Še pred današnjimi tekmami, si lahko za ogrevanje v zgornjem videu ogledate vrhunce in analizo včerajšnjih tekem med Tunizijo in Francijo, Savdsko Arabijo in Mehiko, Argentino in Poljsko ter Avstralijo in Dansko, ki so jo v studijski oddaji pripravili voditeljica Manja Stević, komentator Dani Bavec in nekdanji slovenski reprezentant Sašo Udovič.

Na Planet TV vas tudi danes čakajo zanimivi nogometni obračuni. Na Planet 2 si boste ob 15.30 lahko ogledali tekmo med Kanado in Marokom, ob 19.45 na Planetu pa še tekmo med Kostariko in Nemčijo.

Spremljajte nas na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.