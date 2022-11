Voditeljica Manja Stević ima novega #video

"Upam, da se boste v čim večjem številu družili z nami na Planet TV, saj bo res zabavno in športno, vse od ponedeljka pa tja do finala svetovnega prvenstva v Katarju 18. decembra," pravi komentatorka nove oddaje Na prvo žogo in sovoditeljica Saše Udoviča v studijskem delu SP Manja Stević.

Manja, pred tabo je nov izziv – na kaj na prvo žogo pomisliš ob besedi nogomet?

Strast, testosteron, srce. Taka igra, v kateri pustijo igralci res srce na igrišču. Poleg seveda košarke, ampak nogomet je res fenomenalen šport. Najbolj goreč. Tudi ko je gol, imaš res občutek, da si tudi ti dal gol zraven. In ta sreča ob golu.

Kako si povezana z nogometom? Spremljaš raje nogomet ali dogajanje ob njem?

Z nogometom načeloma nisem zelo povezana, je pa res, da vsako svetovno prvenstvo z veseljem spremljam in gledam, sploh ko gremo v osmino finala in četrtfinale ter polfinale, finale. Takrat sem najbolj goreča fanica, kot da ga že celo življenje gledam, in takrat vse vem. Do takrat pa čakam, da se bo kaj zgodilo. Ker se mi zdijo te izločitvene tekme bolj statistika. Sem torej goreča navijačica, ko gre za dobre stvari. Ko je gol, imam res občutek, da sem jaz dala gol, pa tudi kakšno solzo kdaj potočim.

Trači in afere so vedno zanimivi, tako da spremljam tudi to. Zdaj malo bolj intenzivno zaradi oddaje Na prvo žogo z Jasno in Ajdo. Zelo se veselim tudi te vloge, zdi se mi, da bomo skušale z bolj ženskega vidika povedati nekaj stvari. Ne bomo žaljive, bomo pa poskusile biti zabavne, takšne, kot smo. In podpirati ženske, seveda.

Praviš, da želiš z novo oddajo dokazati, da ženske ne govorimo samo o torbicah. O čem bo tekla beseda?

Da, seveda. Ker prva asociacija je, kaj pa ta ve o "fuzbalu"? Tako je po navadi. Želim pokazati, da se ženske hitro učimo. Da nas ta šport zanima. Da smo lahko goreče navijačice. Da imamo žilico za to. Mislim, da bodo gledalci to videli, ko bodo gledali oddajo.

Doma imaš dva živahna sinova. Že spremljata ali sta raje na igrišču?

Da, rada gledata nogomet, ko gre za naše. Zadnjič sta gledala celih 15 minut, kar je že pohvalno za štiriletnike. Potem sta želela risanko. Ju zanima, kdo so naši, za koga navijamo, skupaj navijamo, za Srbijo zdaj trenutno. Kažeta pa že, da znata z žogo, na primer Viktor je boljši v podajanju žoge, bolj košarkar, Filip pa "šutira" že, odkar je majhen, tako da mislim, da bi bil lahko nogometaš.

Sinoči se nam je peterica Ajda Mlakar, Jasna Kuljaj, Manja Stević, Dani Bavec in Sašo Udovič že predstavila v predstavitveni oddaji svetovnega prvenstva na Planetu. Nocoj ob 19.40 pa ne zamudite studijske oddaje FIFA svetovno prvenstvo Katar 2022. Sledila bo tekma Iran – ZDA. Bodite z nami.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube. Več vsebin je na voljo tudi na Planeteka.si.