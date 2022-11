Poglejte si vrhunce tekem s FIFA svetovnega prvenstva v nogometu 2022 #video

Včeraj ste si na Planet TV v neposrednem prenosu ob 15.30 lahko ogledali tekmo med Ekvadorjem in Senegalom, ob 19.45 pa še zanimivo srečanje med Iranom in ZDA. Po večerni tekmi so v studijski oddaji zanimivo nogometno dogajanje tistega dne analizirali voditeljica Manja Stević, komentator Dani Bavec in nekdanji slovenski reprezentant Sašo Udovič.

Na Planetu si boste v neposrednem prenosu lahko ogledali še šest tekem v skupinah ter polfinale in finale FIFA svetovnega prvenstva 2022. Vse tekme bo spremljala tudi studijska oddaja, ki bo postregla z vsemi zanimivostmi z zelenic in izven njih.

Po včerajšnji večerni tekmi so voditeljica Manja Stević, komentator Dani Bavec in nekdanji slovenski reprezentant Sašo Udovič analizirali dogajanje na nogometnem obračunu med ZDA in Iranom, po katerem so bili bolj zadovoljni Američani, ki so si priigrali osmino finala, Iranci pa so se od tekmovanja poslovili.

Komentatorji so se posvetili tudi popoldanskemu obračunu med Anglijo in Walesom, ki se je končal z rezultatom 3:0. Angleži so si s tem zagotovili prvo mesto v skupini in nadaljevanje tekmovanja, Wales pa se je tako od svetovnega prvenstva poslovil.

Vse vrhunce včerajšnjih tekem in analizo si lahko pogledate v zgornjem videu.

Tudi danes vas na Planet TV čakajo zanimivi nogometni obračuni. Ob 15.30 na Planet 2 ne zamudite tekme med Tunizijo in Francijo, ob 19.45 pa vas na Planetu čaka še dvoboj med Savdsko Arabijo in Mehiko.

