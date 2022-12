Dvanajst let po kontroverzni roki čas za novo veliko srečanje

SP 2022 v Katarju, 13. tekmovalni dan:

Še kako živ spomin na leto 2010

Najprej bodo na delu reprezentance v skupini H, kjer so pred zadnjim krogom edini sproščeni Portugalci, ki so s šestimi točkami že v osmini finala. Bolj vroče bo med preostalimi tremi reprezentancami, saj ima druga Gana trenutno tri točke, Južna Koreja in Urugvaj pa po eno.

Izjemno dramatičen obračun je pričakovati med Urugvajem in Gano, saj se bosta ekipi srečali prvič po letu 2010, ko se je v četrtfinalu svetovnega prvenstva v Južnoafriški republiki po kontroverzni roki Luisa Suareza na koncu smejalo Urugvajcem. Nogometaši Urugvaja so takrat premagali Gano s 4:2 po streljanju enajstmetrovk. V podaljšku so imeli Ganci že v 121. minuti izredno priložnost za vodstvo. Dvakrat so iz neposredne bližine merili in dvakrat je bil žogi na poti Suarez. Prvič jo je odbil z nogo, drugič po strelu Dominica Adiyiaha z roko. Sodnik je odločno pokazal rdeči karton in obenem na belo točko. Gyan je prevzel odgovornost in z močnim strelom zatresel prečko. Tekma se je nato prevesila k enajstmetrovkam, po katerih so se na koncu veselili Urugvajci.

Luis Suarez je leta 2010 po posredovanju z roko prejel rdeči karton, a je s svojim posredovanjem rešil svojo reprezentanco. Foto: Guliverimage

Tudi tokrat bo tekma izjemnega pomena za obe reprezentanci, tudi tokrat pa bo v zasedbi Urugvaja Suarez. "Za tisto roko se nisem opravičil. Enajstmetrovko je zgrešil nogometaš Gane, ne jaz. Jaz takrat nisem bil več na igrišču. Če bi poškodoval kakšnega igralca, bi se opravičil, tako pač ne." V zasedbi Gane je iz takratne reprezentance v skipi le kapetan Andre Ajew. "Vsi vemo, kako smo se takrat počutili. A to zdaj ni pomembno, osredotočeni smo le na tekmo, ki nas lahko popelje v naslednji krog tekmovanja. Tu ni govora o maščevanju. Mislim, da Ganci še vedno niso odpustili Suarezu, a zame je to nogomet. Takrat se je odločil, kot se je, o tem ne želim več govoriti," je bil jasen Ajew.

Ganci bi si napredovanje zagotovili z zmago ali remijem, medtem ko bi v primeru poraza ostali brez osmine finala. Urugvajci za morebitno napredovanje v osmino finala nujno potrebujejo zmago, ob tem pa morajo upati na pomoč Portugalske, ki mora vsaj remizirati z Južno Korejo. Če bi Korejci prišli do zmage, bi moral Urugvaj zmagati vsaj z dvema goloma razlike, da bi si z razliko v golih zagotovil mesto med najboljšimi 16 reprezentancami.

Portugalci so po dveh krogih pri šestih točkah. Foto: Reuters

Na drugi tekmi v skupini si bosta nasproti stali Portugalska in Južna Koreja. Portugalci so si že zagotovili mesto v osmini finala, z vsaj točko pa bi si že zagotovili tudi najboljše izhodišče v osmini finala. A tudi v primeru poraza proti Južni Koreji bi lahko osvojili prvo mesto v skupini, a le v primeru, da ne izgubijo s tremi goli razlike oziroma da Gana s prav takšno razliko ne premaga Urugvaja.

Težja naloga čaka Južno Korejo, ki je v izločilne boje nazadnje napredovala leta 2010, zdaj pa za osmino finala zasedba Paula Benta potrebuje zmago. Ob tem morajo Korejci računati na to, da Gana izgubi ali remizira proti Urugvaju. A v primeru remija mora Južna Koreja zmagati z vsaj dvema goloma razlike.

Verjetne začetne postave: Gana: Ati-Zigi; Lamptey, Amartey, Salisu, Mensah; Partey, Samed; Kudus, A .Ayew, J. Ayew; Williams Urugvaj: Rochet; Gimenez, Godin, Coates; Varela, Valverde, Bentancur, Vecino, Olivera; Nunez, Gomez Južna Koreja: Seung-gyu; Moon-hwan, Min-jae, Young-gwon, Jin-su; Woo-young, In-beom; Chang-hoon, Woo-yeong, Heung-min; Gue-sung Portugalska: Costa; Dalot, Pepe, Dias, Guerreiro; Bernardo, Neves, Palhinha; Fernandes; Ronaldo, Ramos

Kdo se bo pridružil Braziliji?

Z enakim izkupičkom kot v skupini H pa bodo v zadnji krog vstopile tudi reprezentance v skupini G. Tu si je mesto v osmini finala z dvema zmagama že zagotovila Brazilija, ki jo zvečer čaka obračun s Kamerunom, ki je po dveh krogih pri točki. Na drugem srečanju si bosta nasproti stali reprezentanci Švice (3 točke) in Srbije (1).

Brazilci še naprej veljajo za ene glavnih favoritov letošnjega prvenstva. Foto: Reuters

Brazilci se bodo na zadnji tekmi kroga pomerili s Kamerunom, ki bi se lahko prvič po letu 1990 uvrstil v osmino finala. Kamerunce čaka zahtevna naloga, saj Brazilci še nikoli v zgodovini svetovnih prvenstev niso izgubili proti afriški reprezentanci, dvakrat so bili boljši tudi od Kameruna, nazadnje leta 2014, ko so zmagali s 4:1. Če bi Brazilcem tudi proti Kameruncem uspelo ohraniti nedotaknjeno mrežo, bi skupinski del končali brez prejetega zadetka, kar je reprezentanci iz Južne Amerike nazadnje uspelo leta 1986.

Kamerunci za napredovanje nujno potrebujejo zmago, a na svetovnih prvenstvih je Kamerun v tem tisočletju slavil le enkrat. V prid afriški reprezentanci pa ne priča niti dejstvo, da jim že od leta 1990 ni uspelo premagati nobene reprezentance iz Južne Amerike. Ob tem pa morajo računati tudi na ugoden razplet na drugi tekmi, kjer Švica ne sme zmagati. Če bi Kameruncem uspelo veliko presenečenje v obliki zmage proti Braziliji z dvema ali več zadetki in če bi se druga tekma v skupini končala z remijem, potem bi Kamerun napredoval zaradi boljše gol razlike. Če bosta do zmag prišli tako Kamerun kot Srbija, bo prav tako odločila gol razlika.

Srbi še niso obupali nad prebojem v osmino finala. Foto: Reuters

Na drugi tekmi kroga mora Srbija za ohranitev upov za napredovanje nujno premagati Švico. Tej bi za napredovanje zadostovala že točka, če na drugi tekmi Kamerun ne bo ugnal Brazilije. V primeru poraza Kameruna in zmagi proti Švici bi se napredovanja veselila Srbija. Srbija kot samostojna država še nikoli ni napredovala v izločilne boje.

Mnogi na tekmi, ki bo zelo pomembna, pričakujejo še več napetosti, saj ima več nogometašev Švice kosovske korenine, s svojimi potezami pa so že večkrat sprožili val neodobravanja srbskih privržencev.

Verjetne začetne postave: Kamerun: Epassy; Fai, Castelletto, Nkoulou, Tolo; Hongla, Anguissa, Kunde; Aboubakar, Choupo-Moting, Toko Ekambi Brazilija: Alisson; Militao, Marquinhos, Silva, Telles; Casemiro, Guimaraes, Paqueta; Antony, Jesus, Vinicius Jr. Srbija: V. Milinković-Savić; Milenković, Veljković, Pavlović; Živković, Maksimović, Lukić, Kostić; Tadić, S. Milinković-Savić, Mitrović Portugalska: Sommer; Widmer, Akanji, Elvedi, Rodriguez; Xhaka, Freuler; Shaqiri, Sow, Vargas; Embolo

