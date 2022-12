Velik udarec za Brazilijo na SP

Brazilci so v petek v sklepno dejanje skupinskega dela SP 2022 vstopili z močno spremenjeno postavo. Selektor Tite je spočil številne zvezdnike, člane najmočnejše enajsterice, a po tekmi proti Kamerunu vseeno ni mogel biti srečen. Njegovi varovanci so prvič na tem prvenstvu ostali brez točk. Izgubili so proti predstavniku Afrike (0:1) in močno ogrozili primat v skupini G. Če bi Kamerun dosegel še en zadetek, podobno velja za Švico proti Srbiji (3:2), bi petkratni svetovni prvaki ostali brez prvega mesta v skupini.

Alex Telles je moral v petek z igrišča po 54 minutah ... Foto: Reuters

Brazilskih navijačev pa niti ni toliko zabolel prvi poraz na tem prvenstvu kot izguba dveh igralcev, ki sta si na tekmi proti Kamerunu tako hudo poškodovala koleno, da na tem prvenstvu ne bosta več stopila na igrišče. To sta napadalec Gabriel Jesus in branilec Alex Telles. Nogometaš Seville je v bolečinah zapuščal zelenico proti Kamerunu po 54 minutah, zvezdnik Arsenala pa deset minut pozneje.

... Gabriel Jesus pa deset minut pozneje. Foto: Reuters

Brazilska nogometna zveza je potrdila, da so zdravstveni pregledi z magnetno resonanco v soboto potrdili črn scenarij. Zdravnik Rodrigo Lasmar je pojasnil, da sta poškodbi desnega kolena tako hudi, da ju bo nemogoče odpraviti v času tekmovanja. Tako se je svetovno prvenstvo, čeprav se je komaj prevesilo v izločilni del, že končalo za dva pomembna igralca največjih favoritov za osvojitev svetovnega naslova.

Prvi zvezdnik brazilske reprezentance Neymar je na tem SP v Katarju odigral le eno tekmo. Foto: Reuters

Ker brazilske navijače že dalj časa skrbi negotova usoda Neymarja, ki po zmagi nad Srbijo (2:0) ni več pomagal soigralcem, za ponedeljkovo tekmo osmine finala z Južno Korejo pa sta vprašljiva tudi nastopa Danila in Alexa Sandra, je bolj ali manj jasno, da bo selecao v izločilni del vstopil z ogromnimi težavami. Zdravstvene težave so razredčile izbor selektorja Tita, za katerega bo v ponedeljek vse drugo kot napredovanje v četrtfinale ogromno razočaranje.