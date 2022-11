Pele znova v bolnišnici, a ni nič kritičega

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Medtem ko je pozornost nogometnega sveta usmerjena na svetovno prvenstvo v Katar, iz Brazilije prihaja neprijetna vest o trikratnem svetovnem prvaku Peleju. Legendarni brazilski nogometaš je moral znova v bolnišnico in brazilski mediji so takoj sprožili preplah. Lani so 82-letnemu Peleju odstranili tumor, odtlej je pogosto v bolnišnici.

Njegova hči Kely Nascimento je prek družabnih omrežij sporočila, da hospitalizacija ni nobeno presenečenje in ne gre za nič urgentnega. Je le na rednih pregledih. "Alarm v medijih, kar se tiče zdravja mojega očeta. A ni nič urgentnega. Stanje se mu ni poslabšalo. Obiskala ga bom za novo leto in obljubim, da objavim nekaj fotografij."