Tina Šutej šesta na diamantni ligi v Parizu

Žan Rudolf, drugi slovenski predstavnik, je bil zadolžen za narekovanje ritma v teku na 1500 m, in vnovič je to svoje delo opravil z odliko. Zmagovalec Azeddine Habz iz Francije je s 3:27,49 sedaj zdaj na tej razdalji v zgodovini, z rekordom mitinga in državnim rekordom je dosegel tudi najboljši čas letos na svetu. Večina za njim pa je dosegla osebne rekorde ali svoje najboljše čase sezone.

V skoku s palico je zmagala uspešna dvakratna zaporedna svetovna prvakinja Katie Moon iz ZDA s 4,73 m.

Preberite še: