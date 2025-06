Na ustanovnem zboru v Mariboru je danes zaživela stranka Suvereni pod vodstvom samostojnega poslanca Dejana Kaloha, ki je bil izvoljen tudi za predsednika stranke. "Zavzemamo se za močno, varno, delovno in narodno samozavestno državo," je dejal ob izvolitvi. Ob ustanovitvi stranke so imenovali tudi podpredsednike in člane organov stranke.

"Suvereni nismo nastali zato, da bi ugajali levim ali desnim političnim elitam. Nastali smo zato, ker Slovenija potrebuje močnejši glas slovenskega ljudstva, glas zdrave pameti, pravičnosti, narodne identitete in neodvisnosti," so Kalohove besede pri stranki povzeli v večernem sporočilu za javnost.

Na ustanovnem zboru, ki je potekal v živo in po spletu, so ustanovni člani Suverenih potrdili statut in programske dokumente stranke. Ob tem so se med drugim zavezali k zaščiti slovenskega jezika, kulture in identitete, skrbi za pravično ekonomsko politiko, boju proti korupciji, zaščiti otrok ter skrbi za dostojanstvo delavcev in spoštovanje upokojencev.

Iz stranke izstopil lani jeseni

Na mesta podpredsednikov stranke so bili izvoljeni Ksenija Vaš, Sebastijan Holcman, Peter Ostrež, Roman Križnjak in Drago Lešnik. Ustanovni člani stranke so potrdili tudi izvršilni odbor in svet stranke, ki mu predseduje Nino Kac.

Kaloh je lani jeseni izstopil iz stranke in poslanske skupine SDS ter se je tedaj v novi stranki nameraval pridružiti poslancu in dolgoletnemu strankarskemu kolegu Anžetu Logarju. Povod za njun razhod naj bi bilo Kalohovo pogojevanje članstva v Logarjevi stranki s podpredsedniškim mestom.