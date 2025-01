Dejan Kaloh ustanavlja novo politično stranko, je napovedal na družbenem omrežju X. Stranka "bo klic po zaščiti suverenosti slovenskega naroda na lastni zemlji in v svoji državi," je Kaloh med drugim zapisal v objavi. Spomnimo, da se je samostojni poslanec, ki je napovedal sodelovanje z Anžetom Logarjem, lani novembra umaknil od Logarjevih Demokratov, še pred tem pa je izstopil iz stranke SDS in takrat trdil, da je to storil iz osebnih razlogov in samospoštovanja.