Poslanca Eva Irgl in Dejan Kaloh sta v DZ posredovala obvestilo o izstopu iz poslanske skupine SDS po tistem, ko je v petek iz poslanske skupine izstopil tudi Anže Logar. Vsi trije so v preteklih dneh že izstopili iz stranke. V SDS pravijo, da bi težko sodelovali "z nekom, ki ne drži besede", dodatnih izstopov pa ne pričakujejo.

Eva Irgl danes ni bila dosegljiva, Dejan Kaloh pa je v izjavi za medije dejal, da glede na Logarjevo napoved, da bo nova stranka ustanovljena do konca tega leta, s strani Anžeta Logarja pričakuje povabilo v novo poslansko skupino, ki je za lažje opravljanje poslanskega dela nujna. Meni, da je logično, da najprej na ustanovnem kongresu stranke postane "polnokrvni član", šele nato vstopi v novo poslansko skupino.

Kaloh: Janša je bil "zelo gentlemanski pri tem razhodu"

Za stranko politične širine, ki jo napoveduje Logar, pa meni, da bo ključni akter na slovenskem političnem parketu, po naslednjih volitvah pa ključna za sestavo nove, učinkovite reformne vlade, "pa če se bo za odtenek zanihalo v levo ali pa desno". "Mislim, da brez Anžeta Logarja naslednje vlade več ne bo," je dejal.

S SDS so se po Kalohovih besedah razšli zelo prijateljsko, s predsednikom stranke Janezom Janšo pa imata zelo korekten odnos, tudi Janša je bil "zelo gentlemanski pri tem razhodu". "Politiki si ne razpiramo dodatnih bregov, ampak jih kvečjemu združujemo," je dejal.

Eden od razlogov za izstop so bili po Kalohovih besedah tudi odnosi v lokalnem mariborskem odboru stranke, ki so bili po tistem, ko ni bil več njegov predsednik, "pod pasom, skregani z vsakim zdravim razumom". "Kot ponosen človek in kot oseba, ki nikoli v življenju, siceršnjem in političnem, ni bila predpražnik, sem se pač odločil za ta logičen korak, brez zamer," je dejal.

Černač: Pričakuje se, da politiki držimo besedo

"Žal nam je, da je to trajalo skoraj leto dni," pa je v izjavi za medije izstop treh poslancev komentiral poslanec SDS Zvonko Černač. Da je Logar na poti ustanavljanja nove stranke in da iz odgovornosti do stranke in do volivcev pričakujejo, da bo odločitev čim prej sprejel, so ga pozvali že na izvršilnem odboru 5. decembra lani, je spomnil. "Pričakovali smo in tudi v politiki nasploh se pričakuje, da politiki držimo besedo, ker na tem temeljita naša verodostojnost in zaupanje," je dejal.

Vsi trije so pred nastopom mandata namreč dali besedo, da bodo do konca mandata delovali v okviru poslanske skupine SDS, v kolikor bodo predčasno izstopili, pa bodo vrnili mandat, je dejal. Ta obljuba je prelomljena, s tem pa omajana tudi verodostojnost v tako politiko. "Zelo težko je sodelovati z nekom, ki besede ne drži, tako da bo prihodnost pokazala, ali bo teh prelomljenih besed še kaj, kot jih recimo gledamo pri sedanjem predsedniku vlade," pa je odgovoril na vprašanje, ali bo SDS sodelovala z Logarjevo stranko.

"Politični prostor je pač odprt, vsak na njem, ki meni, da je sposoben kaj dobrega narediti, bo pač te svoje interese poskušal uresničevati na najboljši način," je dejal in dodal, da dodatnih izstopov v SDS ne pričakujejo.

Kaj pravijo v koaliciji in NSi?

Vodja poslanske skupine Svoboda Nataša Avšič Bogovič meni, da si bomo sliko o tem, kako bodo delovali ti trije poslanci, lahko ustvarili v prihodnjih mesecih. Tudi morebitnega sodelovanja čez politični pol, ki ga napoveduje Logar, ni izključila. "Zakaj pa ne, seveda vidimo to koalicijo, vedno bomo tudi mi pripravljeni sodelovati na način, ki bo prinašal rezultate za ljudi," je dejala. Za sodelovanje so v Svobodi odprti, če bodo videli smiselnost programskih povezovanj, ob tem pa dodala, da je še zelo daleč do takrat, ko bo Logar z ekipo pokazal program.

Tudi v SD so zadnje leto pričakovali izstop omenjenih poslancev iz SDS, ki ga pozdravljajo, a sodelovanja zaenkrat ne napovedujejo. "Ne vemo sploh, zakaj se dejansko zavzemajo, vemo za politično širino in vemo za sodelovanje in dialog, kaj pa je vsebina, pa vsaj jaz v tem trenutku ne vem," je dejala poslanka SD Meira Hot.

V Levici menijo, da gre očitno za skrbno načrtovan tempo, ki pa ne bi smel zaslepiti nikogar, je za STA zapisal vodja poslanske skupine Matej Tašner Vatovec. Izpostavlja, da Logar s skrajnimi politikami SDS četrt stoletja ni imel težav in jih zelo verjetno ne bo imel niti po naslednjih volitvah. "Logar je trojanski konj SDS, s katerim si ta želi zagotoviti možnosti za naslednjo koalicijo," je dodal.

Nasprotno pa menijo v NSi, kjer vodja poslanske skupine Janez Cigler Kralj ocenjuje, da so se ti trije poslanci postavili na čisto drug politični pol, izrazito levo. To po njegovi oceni ni slabo, saj potrebujemo različne politične sile, ki se bodo povezovale, in ne združevale v eno. "2026 je čas, ko moramo odsloviti vlado Roberta Goloba in se zdrave sile na desni sredini povezati zato, da nam to uspe," je ocenil.

Na desnici vre

Vrenje na desnici sicer ocenjuje kot pozitivno, ker bo dalo volivcem novo motivacijo in ponudbo. Sami bodo sodelovali z vsakim, ki bo omogočil, da izpolnjujejo svoj program, je dejal. "Na star način ne bo šlo in treba je najti ljudi, ki ne bodo obremenjeni s tem, kako kdo kaj reče, ali pa bom rekel tako - bomo manj tvitali, pa več delali," je dejal.

S tem se je odzval tudi na nedeljski besedni spopad prvakov strank NSi Mateja Tonina in SDS Janeza Janše na omrežju X. Janša se je odzval na sobotne Toninove besede o povezovanju razdrobljenih sil na desni, ki bi skupaj s SDS lahko v prihodnjih letih oblikovale novo vlado. Vprašal se je, ali ni to račun brez krčmarja, in dodal, da se boji, da je NSi nepovratno zamočila. Na to se mu je Tonin na omrežju X zahvalil, da je "jasno povedal", da gre SDS v samoizolacijo. Zaželel mu je srečno še en mandat v opoziciji. Ob tem pa mu je sporočil, naj pazi na stranko, ki so jo zapustili kar trije poslanci.

Tonin je v roku dveh let "požrl lastno besedo", ko je na začetku mandata dejal, da v vladi, ki jo bo vodil Janez Janša, NSi ne bo več sodelovala, na sobotnem kongresu pa SDS spet povabil v novo koalicijo in nato dobil košarico, je besedni spopad ocenil Kaloh. "To so njegove izjave, njegovi problemi," je dejal, sami pa ne bodo nikogar izključevali.

"Te izjave največ povedo o tistem, ki jih izreka," je dejal Černač. Ob tem je izpostavil, da je SDS vse tri vlade sestavljala s predhodnim povabilom vsem parlamentarnim strankam k sodelovanju, izključevanje pa je na drugi strani. "Zaradi tega je mogoče nekdo izstopil iz napačne poslanske skupine," je dodal.