Po 20 letih iz SDS izstopila še Eva Irgl

"Vsak nov začetek pride iz konca nekega drugega začetka," je poslanka Eva Irgl zapisala na omrežju X in sporočila, da je danes po 20 letih članstva izstopila iz stranke SDS.

"Hvaležna sem za vse izkušnje, ki smo jih skupaj delili, in za vse tiste srčne ljudi, s katerimi sem se na svoji dozdajšnji politični poti srečevala. Priznam, ob tem mi je tudi težko. Odločitev za ta korak ni bila lahka, ampak čutim, da je bila nujna. V meni je dozorela naravno. Namreč, ujetost v žaljivo in sovražno atmosfero nas družbo kot celoto že dolgo vleče navzdol in hromi naše potenciale. Politična širina, raznolikost pogledov, pripravljenost na skupno iskanje najboljših rešitev pa nas lahko pelje navzgor. Prihaja čas, ki bo presegel politiko konflikta 'dveh polov' in v prostor vnesel prepotrebno povezanost, ravnovesje in prijetnejše vzdušje. V pot, ki spodbuja politično širino v dobro Slovenije, globoko verjamem," je še zapisala Irgl.

Poslanka Irgl iz stranke SDS izstopa le slab teden po tem, ko je iz iste stranke izstopil dolgoletni poslanec Anže Logar. Ta je napovedal, da bo do konca leta ustanovil stranko. Ali se bo Irgl pridružila Logarjevi stranki, za zdaj še ni znano, je pa poslanka tudi soustanoviteljica Platforme sodelovanja, ki jo je ustanovil Logar.