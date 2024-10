Zdaj že nekdanji član SDS Anže Logar bo do konca leta ustanovil novo stranko, s katero želi oblikovati tretji politični steber oziroma "območje širšega sodelovanja". "Slovenski družbi in slovenskemu političnemu sistemu želim sporočiti, da je ideja, da malce spreminjamo to toksičnost slovenske politike v smeri večjega sodelovanja. To lahko uresničim zgolj s samostojno politično ponudbo," je v izjavi novinarjem dejal Logar po sredinem izstopu iz SDS.