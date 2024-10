V bodoči politični konkurenci Anžeta Logarja, ki je izstopil iz SDS in napoveduje novo pot pod politično blagovno znamko Demokrati, njegovo potezo ocenjujejo kot pričakovano. "Zanimivo je, da vsi, ne glede na to, ali prihajajo z levega ali desnega pola, želijo ob ustanovitvi stranko uvrstiti na sredino. Seveda, eno so besede, drugo so dejanja. Videli bomo, kaj bo sledilo," je dejal vodja poslanske skupine Socialnih demokratov Jani Prednik. Odzivi, tudi na vprašanje, ali je Logar Janšev satelit, prihajajo tako iz vladajočega Gibanja Svoboda kot z desnice.

Poslanec Gibanja Svoboda Lenart Žavbi je ocenil, da je predsednik SDS Janez Janša "izstrelil prvi satelit v orbito parlamentarnih volitev". Gre torej za Janšev projekt, podobno pa je tudi ime, trdi Žavbi.

Satelit je očitno začel delovati

Skrajšano ime za SDS je namreč Slovenski demokrati, Logar pa je danes dejal, da gre pri njegovem projektu za "pot, ki jo izberejo Demokrati".

"Gre za eno in isto stvar, satelit pa je očitno začel delovati," je dejal namestnik vodje poslanske skupine Gibanja Svoboda.

"Prenova desnice je očitno dejstvo, ki se ga ne da več ustaviti," je ocenil vodja poslanske skupine Nove Slovenije Janez Cigler Kralj. Dejal je, da se morajo "zdrave sile desne sredine" združiti za preboj na prihodnjih volitvah, odslovitev "škodljive Golobove vlade" in oblikovanje normalne desnosredinske vlade. "Očitno so tudi nekateri drugi akterji na desnici ali pa desni sredini začeli to dejstvo spoznavati in ukrepati v tej smeri," je dejal.

Vodja poslancev SD Jani Prednik je dejal, da kot politik sodeluje z vsemi oziroma ima odprt dialog in tako bo tudi z Anžetom Logarjem. Na vprašanje, ali bo Logar satelit Janeza Janše, je bil vodja vodja poslanske skupine SD kratek: "Čas bo pokazal."

Predsednik SD in gospodarski minister Matjaž Han je ocenil, da je imel Logar leto dni dovolj medijskega prostora, da bi lahko bil bolj vsebinski. Ugotovil je, da je bilo do zdaj veliko novih političnih poskusov: "Kot predsednik Socialnih demokratov v vsaki stranki vidim konkurenco, a tudi možnost, da znamo odgovoriti na resnične probleme v Sloveniji in svetu. Podpiram vsakega in vsako politično stranko, ki dela v dobro ljudi in zna odgovoriti na realno stanje v državi."

Fantje se bodo morali sami dogovoriti

Han težko komentira oceno o Logarju kot Janševem satelitu, nikogar od njiju ne podcenjuje, kot tudi ne drugih konkurentov. "To se bodo morali fantje sami dogovoriti."

Kdo z levice vidi Logarja zelo pozitivno

Nepovezana poslanka Mojca Pašek Šetinc vidi Logarjevo delovanje kot zelo pozitivno. Nekdanja poslanka Gibanja Svobode, ki je bila izključena iz stranke, je dejala, da razume, v kakšni situaciji se je znašel zdaj že nekdanji član SDS. "V sredo smo tudi videli, kdo je najbolj burno in na nek način zelo arogantno reagiral na njegov izstop iz SDS." Pri tem je mislila na Janšo in na Žavbija. Očitno je bila ta poteza Logarja najbolj moteča za dve najmočnejši stranki, pravi Šetinc Pašek.

"Ocenjujem, da je Anže Logar prihodnosti slovenske politike, ker predstavlja rešitev za desni politični pol - da se normalizira, da izstopi iz nenehne bitke dveh polov," ocenjuje nepovezana poslanka Mojca Pašek Šetinc. Foto: STA

"Ocenjujem, da je Anže Logar prihodnosti slovenske politike, ker predstavlja rešitev za desni politični pol - da se normalizira, da izstopi iz nenehne bitke dveh polov. Predstavlja to, da je v politiki možno govoriti tudi o sodelovanju in da se da sodelovati. Anžetu na njegov poti želim vse dobro, upam, da bodo naslednji, koraki, ki jih bo moral narediti, uspešni. Pričakujem in upam, da bo v roku enega ali pol leta uspel oblikovati stranko s svojimi somišljeniki, da se slovenska politična scena tako na desni kot na levi normalizira," je dejala Pašek.

Janša je Orban, Golob je Vučić

Logar je na desnem polu del rešitve in ne del problema, trdi Pašek Šetinc. Medtem Janša predstavlja mentaliteto Viktorja Orbana, predsednik vlade in Gibanja Svoboda Robert Golob pa mentaliteto Aleksandra Vučića. "Po moji oceni je to slabo," je dejala Pašek, ki se je pripravljena pogovarjati o vključitvi v poslansko skupino nepovezanih poslancev, če se bo ustanovila. Ne izključuje niti sodelovanja z Logarjevo "prihodnjo zgodbo", ne bo pa se včlanila v njegovo stranko.