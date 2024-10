Grška tragedija v slovenski politiki: moral bo ubiti političnega očeta

"Števec se je vrnil nazaj na ničlo. Po načelih grške tragedije moraš ubiti svojega očeta, a slovenska politika je prepredena z ljudmi, ki tega niso zmogli. Logar je stopil na politično polje skupaj z Janezom Janšo, Robertom Golobom, Matjažem Hanom, toda za seboj nima ničesar, razen nekega društva in ljudi, ki mislijo, da je to bližnjica do funkcij," ocenjuje Siolov kolumnist Aljaž Pengov Bitenc.

Zaradi pokurjenega političnega kapitala bo lahka tarča

Meni, da Logar ni izbral pravega trenutka za odhod, saj je od predsedniških volitev "pokuril ogromno kapitala". Ker je zamudil, bi bilo bolje, da bi počakal z aktivacijo nekaj mesecev pred volitvami. Zdaj bo lahka tarča nasprotnikov, je prepričan Pengov Bitenc.

Umazane podrobnosti

"Janša ima v roki močnejše karte, kot se Logarju zdi. Ima celotno strankarsko infrastrukturo, ki temelji na načelu lojalnosti. Logar je 25 let plačeval članarino v SDS, podrobnosti so znane, prekrški so zabeleženi, zgodovina ostaja na centrali na Trstenjakovi. Logar bo ugotovil, da ima njegova valuta brez zaledja resne stranke manjšo vrednost kot v časih, ko je bil član SDS," analizira Siolov kolumnist.

Po drugi strani nekdanji predsedniški kandidat SDS verjetno druge možnosti ni imel, če je želel ostati v politični igri, saj ga stranka ni evidentirala za kandidata na prihodnjih volitvah, pravi Pengov Bitenc.

Po njegovi oceni Logar dve leti od izjave, da se začenja nekaj velikega, v političnem smislu ni dosegel nič, razen da se je "pustil brcati" SDS, kjer so ga poslali v oslovsko klop. Poudarja, da lestvice priljubljenosti niso pomemben politični kapital.

Pengov še napoveduje, da se bodo zdaj verjetno stopnjevali Janševi napadi na Logarja. Če teh napadov ne bo, pomeni, da gre za dogovor obeh akterjev.

Zavlačeval je, a mu ni uspelo

Gre za pričakovano potezo, presenečenje je trenutek, ki ga je izbral Logar, meni politični analitik Peter Merše. Vse aktivnosti v zadnjem letu in pol so kazale, da se bo to zgodilo. V SDS so z različnimi manevri Logarja silili k odhodu, sam pa je zavlačeval in želel čas odhoda potisniti čim bližje volitvam, meni Merše.

Blizu so volitve, ki ustrezajo Janši in Golobu

Janša je dal jasen signal, da nanj več ne računajo, tudi s tem, ko ni bil evidentiran kot kandidat, zdaj pa so si v stranki oddahnili, meni Merše. "Zanimivo je, da se je odločil za ta korak zdaj, to je znak, da so volitve bližje, kot smo mislili," pravi nekdanji novinar Domovine, ki soustvarja politični podkast Tedenski safari. Tako ne izključuje predčasnih volitev, ki bi ustrezale obema velikima igralcema, SDS in Gibanju Svoboda.

Stranka Roberta Goloba bi namreč lahko po odhodu izkušenega Boruta Sajovica z mesta vodje poslanske skupine na obrambno ministrstvo razpadla na tri frakcije, meni Merše. Golobu bi ustrezale volitve, preden se to zgodi, volitve pa gredo na roko tudi drugi največji parlamentarni stranki.

"SDS je v prednosti pred ostalimi konkurenti na desnem političnem polu, niso pa tudi še razviti novi projekti ali združevanje v tem delu političnega prostora," analizira Peter Merše. Foto: Tomo Strle "SDS je po evropskih volitvah v polni kondiciji, z volitvami v Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije je osvojila teren, ki ga je prej obvladovala SLS. So tudi v prednosti pred ostalimi konkurenti na desnem političnem polu, niso pa tudi še razviti novi projekti ali združevanje v tem delu političnega prostora," analizira Merše. Dodaja sicer, da je predpogoj za volitve odstop Goloba, ki bi moral "požreti svoj ego".

V teh razmerah je Logar morda začutil, da mora pospešiti svoje aktivnosti pri ustanavljanju nove stranke, čeprav Merše ne pričakuje, da bi se to zgodilo zelo hitro. "Znan je po tem, da ne hiti in da ne dela nepremišljeno. Pričakovano se je zavil v molk."