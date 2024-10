Anže Logar izstopil iz SDS

Anže Logar je izstopil iz SDS, so za Siol.net potrdili v Slovenski demokratski stranki. O vsebini njegovega pisma ne želijo govoriti, bodo pa v kratkem objavili svoj odziv na izstop dolgoletnega poslanca, nekdanjega zunanjega ministra in predsedniškega kandidata največje opozicijske stranke.

Logar ima sicer mobilni telefon izključen.

Logarjev izstop je zadnji korak v skoraj dveletnem obdobju ter njegovi izjavi po porazu v drugem krogu predsedniških volitev novembra 2022 proti Nataši Pirc Musar: "23 let sem v politiki. V tem času sem se marsičesa naučil. Tudi tega, da ko se ena vrata zaprejo, se druga odprejo. Danes smo na začetku nečesa velikega. Hvala za zaupanje."

Zamrznjeni odnosi s političnim očetom

Zaradi teh besed so se kmalu začela ugibanja v javnosti, kako bo Logar unovčil najboljši rezultat kandidata desne sredine na predsedniških volitvah (46,11 odstotka), kasneje pa je bilo tudi vse več špekulacij o ustanovitvi nove politične stranke. Nekdanji kandidat za župana Ljubljane (2018) je lani spomladi ustanovil ustanovil društvo Platforma sodelovanja, kar je zaostrilo odnose s predsednikom SDS Janezom Janšo, ki je odkrito govori o tem, da se Logar pripravlja na ustanovitev stranke.

Logar je govoril, da ostaja zvest SDS, a ni hotel podpisati izjave o lojalnosti stranki oziroma da bo do konca mandata deloval kot član in poslanec SDS, zaradi česar se je moral skupaj s poslanskima kolegoma Evo Irgl in Dejanom Kalohom preseliti v zadnjo parlamentarno klop.

Naj spomnimo, da je Logar po porazu v drugem krogu predsedniških volitev ustanovil društvo Platforma sodelovanja. Številni so se tako začeli spraševati, ali bo Logar ustanovil tudi svojo stranko. Poslanec je v preteklih intervjujih to sicer večkrat zanikal in vztrajal, da je zvest SDS, govoril je tudi o možnosti, da bi, sicer v dogovoru z Janšo, kandidiral za predsednika na prihodnjem kongresu SDS.