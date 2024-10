Janša je danes v izjavi ob robu sojenja v zadevi Trenta ocenil, da preseneča čas, v katerem se odvija napoved Logarjeve stranke. "Gospod Logar je tudi takrat, ko je znotraj stranke govoril, da bo šel samostojno pot, napovedal, da bo stranko najavil pol leta pred naslednjimi volitvami," je dejal. Logarjeva napoved ustanovitve stranke do konca leta tako po njegovih besedah pove marsikaj, med drugim, da se očitno pripravljajo predčasne parlamentarne volitve prihodnjo pomlad.

Janša: Pri sodelovanju stranka SDS nikoli ni bila problem

Prvak SDS je sicer tudi v minulih dneh v zapisih na družbenem omrežju X komentiral samostojno politično pot Logarja, ki napoveduje stranko politične širine in v svojih nastopih poudarja sodelovanje. Tako je Janša med drugim izpostavil, da je SDS doslej že trikrat ob sestavljanju vlade vanjo vključila stranke z levega pola. "Tako DeSUS kot SMC. Ter sklenila Partnerstvo za razvoj s Pahorjevimi Socialnimi demokrati," je spomnil.

Anže Logar je po več mesecih ugibanja izstopil iz stranke SDS. Foto: Ana Kovač

Po njegovih navedbah tako, ko gre za sodelovanje, nikoli ni bila in tudi danes ni problem stranka SDS. "Projekt Virant2 (gre za referenco na nekdanjo stranko Gregorja Viranta op. a.) zato ni lansiran zaradi sodelovanja, ampak iz ravno nasprotnih vzgibov. Zato, da se prepreči zmaga SDS in omogoči vlada izključevanja – brez sodelovanja s SDS. Ker je samo vlada s SDS z njenim kadrovskim potencialom, znanjem, izkušnjami in operativnimi sposobnostmi zmožna voditi državo suvereno oziroma izven neposrednega vpliva stricev in globoke države," je prepričan predsednik SDS.

Janković: Logar je prepozen

Logarjevo samostojno politično pot pa je danes v odgovorih na novinarska vprašanja komentiral tudi ljubljanski župan Zoran Janković. Kot je ocenil, je bil Logar njegov resen protikandidat na lokalnih volitvah leta 2018, dobro je nastopal tudi na predsedniških volitvah pred dvema letoma. Meni pa, da je Logar poteze potegnil prepozno, če se je odločil, da želi biti pravi konkurent na desnem političnem polu. "Čas bo vse pokazal. Kmalu se bo razjasnilo, ali so pisma (med Logarjem in Janšo op. a.) preveč ljubezniva ali niso dosti ljubezniva," je Janković komentiral še ugibanja o morebitni usklajenosti Logarja s predsednikom SDS Janšo.

Medtem pa se vrstijo ugibanja, kdo bi se še utegnil pridružiti Logarju v novi stranki. V ponedeljek je namreč iz SDS izstopila tudi Logarjeva politična sopotnica v Platformi sodelovanja, prav tako dolgoletna članica SDS, Eva Irgl. Z Logarjem pa se je danes sestal tudi poslanec Kaloh, ki enako kot Irgl in Logar v začetku leta ni podpisal zaveze o zvestobi stranki do konca mandata. Odločitev o svoji nadaljnji politični poti bo sprejel do konca tedna.

Do konca leta se sicer, kot kaže, obeta več novih političnih strank. Ob Logarju ustanovitev slednje napovedujeta tako predsednik DS Marko Lotrič kot prekaljeni dolgoletni politik Karl Erjavec. Oba s somišljeniki trenutno zbirata podpise za ustanovitev stranke. Erjavec, ki je prepričan, da jim bo te uspelo zbrati precej hitro, napoveduje ustanovni kongres nove stranke v drugi polovici novembra, Lotrič pa do konca tega leta oziroma v začetku naslednjega.